Кукушки из Кремля улетели навсегда 2 12.05.2017, 10:34

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Фото: AP

Это видно даже не имея медицинского образования.

Нам уже несколько раз попадались выкладки врачей-психиатров, которые исследовали поведенческие модели Путина и его ближайшего окружения, где подробно рассказывали о симптомах, которые заметны с экрана телевизора. Понятно, что если бы Путина, Лаврова, Медведева и дрянь поменьше, разместить в отдельные палаты с мягкими стенками, то можно было бы поставить более точные диагнозы, но по техническим причинам, это пока невозможно, а потому – наблюдатели используют видео и делают свои оценки с той или иной степенью вероятности, пишет блогер Аnti-colorados на сайте obozrevatel.com.

Но даже не имея медицинского образования, легко заметить вещи, которые сигнализируют о том, что кукушки из Кремля улетели навсегда. Взять, например, кардинальные повороты в оценке правительства и политики Турции. За короткий промежуток времени они уже несколько раз поочередно становились фашистами и братьями. Хотя, тут есть и второй слой, когда из Москвы кого-то объявляют "братьями", то следует ждать артиллерийских обстрелов. Но это – другая история. Нам интересны сами резкие маневры, в исполнении Кремля. Сейчас, навскидку даже трудно определить, в какой именно фазе отношений находится Турция, они еще фашисты или уже братья?

Немного проще с Трампом. Изначально он был братским трампом ли "Трампнаш". После его избрания, многие российские политические знаменитости нарезались "в-дупель" дорогим шампанским и демонстрировали соответствующие футболки и даже татуировки на интимных местах. От Жириновского и до Захаровой, празднование победы Трампа было куда более пышным, чем унылый день победобесия, где приходилось отбывать свои номера без вдохновения и малейшего интереса.

Потом Трамп стал подобием "жидобандеровца" и подвергся анафеме, вплоть до уличения его в том же, что до него делал "Обамачмо" в их подъездах и лифтах. Особенно это стало понятно, когда на сирийскую авиабазу прилетели Томагавки. Тут все было в лучших традициях моковской психущки. Оказалось, что шампанское за Трампа пили неизвестные лица, внешне отдаленно похожие на политиков и даже говорили они не очень похожими голосами.

И вот теперь, после визита Унылой Лошади в Вашингтон, там снова говорят о том, что возможно Трамп – братский президент, с которым можно иметь дело, в отличие от Обамы. Короче говоря, маятник опять понесся в ту же сторону, где уже болтается такой же прибор с надписью "Эрдоган". Таких метаний не демонстрирует ни одно руководство и ни одной страны. Только в России можно увидеть упражнения по переобуванию высшего руководства страны на ходу. Причем, население этой клиники даже не понимает, какой бестолковой балалайкой выглядит их страна.

Это при том, что в Европе постоянно разгружаются все новые транспортры с техникой из США. Базы хранения техники стремительно пустеют и потом танки, БТРы и прочие Паладины, оказываются в лесах Литвы, Латвии и Эстонии. Но самое интересное происходит в Польше, хотя оттуда – меньше всего информации. Но вот уже прошли сообщения о том, что идет подготовка к переброске систем Пэтриот в Балтию. Напомним, так же происходило и в Южной Корее, а теперь туда довезли комплексы ПРО ТНААD и все встало на место.

Но самое интересное даже не это, пока в Москве определяются с тем, "Трампнаш" или "Трампчмо", Штаты ускоренно наращивают мощь своих военно-морских сил. Мы уже не раз писали о том, что уже подходят к концу испытания авианосца нового класса USS Gerald R. Ford (CVN-78) и просто не будем здесь описывать, что это такое. Но в нем, кроме новизны самого носителя, важно использование обновленного состава авиакрыла, в том числе, палубных F-35C Lightning II. Понятно, что это будет нечто совершенно новое по своим возможностям и перспективам.

Но мало кто знает о том, что пока первый новы авианосец готовится к принятию на вооружения, а два других, в различной степени готовности, строятся на верфях, из верфи Ньюпорт-Ньюз, Штат Вирджиния, на ходовые испытания вышел авианосец предыдущего класса USS Abraham Lincoln (CVN 72). После капитального ремонта, который длился с 2013 года, он готовится к возвращению в строй, но уже в новом качестве. Кроме нового электронного обвеса, по части РЛС и прочего, авианосец уже заточен на прием нового авиакрыла с F-35C Lightning II. То есть, речь идет о том, что авианосцы даже класса Нимиц, уже переоснащаются под прием новых самолетов.

Все это вместе взятое – говорит о многом. Ну а в Москве продолжают заниматься своим обычным делом – переобуванием в процессе ходьбы.