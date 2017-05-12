Сергей Гуренко: Нам по силам побороться за чемпионство 12.05.2017, 10:44

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Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

И.о главного тренера минского «Динамо» рассказал о задачах, которые наметил перед командой.

Новоиспеченный рулевой «сине-голубых» рассказал о предстоящем сезоне, пишет «Трибуна».

– Что вы будете считать успехом в чемпионате?

– Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я далеко не заглядываю. Но, уверен, нам по силам побороться за чемпионство. Ставим только максимальные цели. Хотя уже совсем скоро матч с БАТЭ. Все узнаем и увидим.

БАТЭ примет минское «Динамо» 20 мая в рамках 9-го тура.

В ближайших трех турах минчане сыграют с брестским «Динамо» (14 мая), БАТЭ (20 мая) и «Шахтером» (24 мая).