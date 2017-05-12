Минское заведение наливает милиции горячие напитки бесплатно 36 12.05.2017, 10:53

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Фото: «Радыё Свабода»

В кафе «Doner King» сотрудникам всех силовых структур предлагают бесплатный чай и кофе.

В одном из кафе сети «Doner King», в районе метро «Михалово», появилось объявление с интересным содержанием: «Сотрудникам всех силовых структур, ведомств и МЧС РБ скидка на меню кухни — 10%, чай и кофе — бесплатно», сообщает nn.by.

Таксистам почему-то предлагают только последний бонус.

Журналисты позвонили руководству сети и спросили, в связи с чем особые условия питания в фастфуд-точке предусмотрены только для представителей этих профессий и кому принадлежит такая идея. Ответ был скромный: «это маркетинговая политика». Давать более подробный комментарий руководство компании отказалось.