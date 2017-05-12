Жители Белоозерска добились ремонта дороги 12.05.2017, 10:58

6,025

Власти города в течение десяти лет не могли отремонтировать дорогу.

Жители Белоозерска наконец добились положительного результата насчет ремонта большой дыры в дорожном покрытии на канализационной сети перекрестка двух улиц. Полтора года они добивались от различных учреждений решения проблемы, передает «Радыё Рацыя».

Под заявлениями в провластные структуры подписалась тысяча человек, говорит заместитель председателя Брестской областной Социал-демократической партии (Грамада) Валентин Лазаренков, который принимал участие в решении этого вопроса:

- Только тогда, когда мы обратились к премьер-министру, в службу МВД в Минск, и даже в Народный контроль. Положительный результат - это прибытие представителя областного ГАИ, который вынес предупреждение ЖКХ Белоозерска, чтобы они сделали все, как надо по ГОСТу. Чего мы и добивались.

По словам Валентина Лазаренкова, почему власти не могли сделать это сами в течение десяти лет - остается исторической справкой. Надо отметить, что и остальные дороги в городе требуют ремонта. Но чиновники прячутся за ответом: «нет денег». Вопрос: А где деньги? - остается открытым.