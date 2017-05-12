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Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности

  • 12.05.2017, 11:03
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Дональд Трамп
Фото: Reuters

Цель указа –защитить от хакеров наиболее важные объекты инфраструктуры США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности. Об этом журналистам рассказал 11 мая советник Трампа по национальной безопасности Томас Боссерт, сообщается на сайте (перeвод – gordonua.com) Белого дома.

Боссерт пояснил, что цель указа – усилить киберзащиту федеральных сетей и таким образом защитить от хакеров наиболее важные объекты инфраструктуры США.

Отвечая на вопрос журналиста, связаны ли такие меры с данными об атаках российских хакеров на США, советник Трампа заявил, что это не так.

"Это сделано не в связи с Россией, а для безопасности США", – отметил Боссерт, добавив, что Штаты атакуют не только хакеры из РФ.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

10 декабря ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".

В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Руководители разведывательных ведомств 6 января 2017 года представили доклад Трампу. После ознакомления с документом Трамп заявил, что США должны "решительно пресечь" попытки кибератак на страну.

11 марта телеканал CNN сообщил, что расследованием о возможном влиянии России на президентские выборы в США занимается суперсекретный отдел ФБР – контрразведывательное подразделение. Отмечалось, что его проводят 15–20 агентов ФБР. Источник телеканала подчеркнул, что информацию регулярно отправляют "на самые высокие уровни".


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