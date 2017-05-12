закрыть
12 мая 2017, пятница, 14:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стал известен порядок выступлений в финале «Евровидения-2017»

4
  • 12.05.2017, 11:12

Всего на сцене в финале прозвучит 26 песен.

Сегодня ночью на официальном сайте конкурса был опубликован порядок выступлений финалистов «Евровидения-2017», сообщает БелТА.

Напомним, в финал вышли по десять победителей двух полуфиналов, также автоматически в последний этап попали страны так называемой Большой пятерки - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также старана-хозяйка — Украина.

Всего на сцене в финале прозвучит 26 песен. Представители нашей страны - группа NaviBand выступит под номером 3.

Порядок выступлений в финале «Евровидения-2017»:

1. Израиль

2. Польша

3. Беларусь

4. Австрия

5. Армения

6. Нидерланды

7. Молдова

8. Венгрия

9. Италия

10. Дания

11. Португалия

12. Азербайджан

13. Хорватия

14. Австралия

15. Греция

16. Испания

17. Норвегия

18. Великобритания

19. Кипр

20. Румыния

21. Германия

22. Украина

23. Бельгия

24. Швеция

25. Болгария

26. Франция

Напомним, что NaviBand выступали во втором полуфинале, который прошел 11 мая. Второй раз они исполнят песню на белорусском языке «Гісторыя майго жыцця» уже в финале «Евровидения», который пройдет завтра, 13 мая.

Беларусь за всю историю своего участия в данном конкурсе проходила в финал четыре раза. В 2007 Дмитрий Колдун завоевал 6-е место в финале, это до сих пор остается самым лучшим результатом нашей страны.


Мнение

Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»


Интервью

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!