Как белорусы пополняют литовскую казну 2 12.05.2017, 11:25

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Топ-5 крупнейших налогоплательщиков Литвы с белорусским капиталом.

По данным Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы (VMI), по итогам первого квартала 2017 года в топ-500 крупнейших налогоплательщиков этой страны вошли три компании с белорусскими учредителями и капиталами. Еще две организации попали в отраслевые рейтинги, пишет «Завтра твоей страны».

Самую высокую позицию – 245-ю — заняло торговое подразделение Группы компаний «Содружество». По итогам первого квартала SodrugestvoBaltija перечислило в бюджет Литвы 743 тыс. евро.

Штаб-квартира ГК «Содружество», которая является одним из крупнейших в Восточной Европе производителей и поставщиков кормов для животных, находится в Люксембурге, а основные мощности — в Калининградской области. Ее владельцы — граждане Беларуси Александр Луценко и Наталья Луценко. ГК «Содружество» имеет на территории Беларуси дочернюю торговую компанию, в 2014 году запустила в Сморгони логистический комплекс и сегодня строит там же маслоперерабатывающий завод.

436-е и 448-е места в рейтинге VMI достались, соответственно, производителю оптических приборов YukonAdvancedOpticsWorlwide (объем отчислений – 440 тыс. евро) и торговому дому Белорусского металлургического завода PrekybosnamaiBMZ-Baltija (423 тыс. евро).

Компанию Yukon Advanced Optics Worlwide создал белорусский бизнесмен Александр Ольшевский. Она имеет производственные площадки в Беларуси («Белтекс Оптик»), России и Китае и является крупным производителем цифровых приборов ночного видения, тепловизионных приборов, лазерных дальномеров и прочей оптики. С начала 2010-х годов головной офис Yukon Advanced Optics Worlwide располагается в Вильнюсе.

PrekybosnamaiBMZ-Baltija – один из торговых домов БМЗ и действующего на его базе холдинга Белорусская металлургическая компания. BMZ-Baltija с 2008 года представляет продукцию холдинга на рынках стран Балтии, а также Великобритании, Ирландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Дании и Германии. Офис находится в Шяуляе.

Крупнейшим налогоплательщиком Литвы в этот период стал нефтеперерабатывающий завод OrlenLietuva (70984 тыс. евро). В первую пятерку также вошли нефтетрейдер Okseta (46128 тыс. евро), табачные и алкогольные дистрибуторы PhilipMorrisBaltic (41026 тыс. евро) и MineraliniaiVandenys (32456 тыс. евро) и канадская компания CircleKLietuva (31448 тыс. евро), которая ранее управляла сетью АЗС Statoil, а в этом году переименовала их в CircleK.

Последнее, 500-е место, в рейтинге литовских налоговиков заняла компания Rockwoolcобъемом отчислений 383 тыс. евро.

Меньший, чем эта сумма, объем налоговых перечислений не позволил войти в топ-500 одному из крупнейших предприятий с белорусским капиталом на территории Литвы – калийному терминалу BiriuKroviniuTerminalas (BKT).В первом квартале BKT, владельцем 30% которого является «Беларуськалий», направило в казну 255 тыс. евро и заняло 37-е место в рейтинге логистических компаний.

В топ-50 крупнейших налогоплательщиков Литвы в области образования и здравоохранения вошел друскининкайский санаторий белорусского Управления делами президента – «Беларусь». Он занял 35-е место, объем налоговых выплат «Беларуси» в первом квартеле текущего года составил 142 тыс. евро.