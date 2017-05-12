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В Гродно грабитель-неудачник 4 раза показал жертве фигу

  • 12.05.2017, 11:37
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Пассажир троллейбуса подошел к водительскому окошку, открыл его и попытался украсть сумку.

Курьезный случай произошел вечером 19 апреля в троллейбусе №7, которым управляла женщина. Пассажир подошел к водительскому окошку, открыл его и попытался украсть сумку. Женщина успела среагировать и поставила сумку поближе к себе.

«Перед тем как покинуть общественный транспорт мужчина скрутил пальцы и четыре раза показал представительнице слабого пола фигу, а затем ушел», - сообщили в УВД Гродненского облисполкома.


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