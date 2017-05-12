Богдан Яременко: Пусть россияне сначала получат от ЕС хотя бы это «тю» 1 12.05.2017, 11:41

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Богдан Яременко

Безвизовый режим с ЕС – это приятно, удобно и хорошо.

Россияне подбрасывают тему, что, мол, "тю, так это даже не включает в себя свободное трудоустройство", пишет gordonua.com.

Во-первых, вопрос трудоустройства и постоянного проживания – это совсем не визовая тема. Украина не вела с ЕС переговоров на эту тему.

Во-вторых, сама Россия не имеет договоренностей о свободном трудоустройстве не то что с ЕС, а даже с Беларусью.

В-третьих, пусть сначала получат от ЕС хотя бы это "тю", а тогда сравним с тем, чего достигла Украина.

Все, что в этом контексте говорят россияне, – не более чем, как шутил один знакомый доктор, амфебиарная асфиксия (а потом искренне смеялся и объяснял свою же шутку – жаба давит).