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Лукашенко летит на поклон к Си Цзиньпину

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  • 12.05.2017, 11:51
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Фото: Frank Schwichtenberg

Диктатор совершит рабочий визит в Китай.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, в Пекине он примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь», где «изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии».

Ожидается, что на полях международного форума Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

На данный момент известно об участии в форуме около 30 руководителей иностранных государств.

Запланирована также двусторонняя встреча Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином.

4 мая на встрече с представителями китайских СМИ - участниками пресс-тура в Беларусь - Лукашенко заявил, что 2017 год – «переломный» в отношениях с Китаем, однако эксперты поспешили его разочаровать.

Напомним, это будет уже 10 визит Лукашенко в Китай. Последний государственный визит состоялся в сентябре 2016 года.

Между тем китайский лидер в прошлом году присылал личное письмо белорусскому диктатору, в котором высказал недоумение ситуацией с пресловутым парком «Великий камень».

Кстати, недавно белорусские власти озвучили планы по экспорту в USD 50 млрд из «Великого камня». Но специалисты называют эти планы «фантазиями, которые неудобно даже комментировать».


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