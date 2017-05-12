Видеофакт: Как в Мозыре бобра спасали 2 12.05.2017, 11:53

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Операция по освобождению животного заняла десяток минут.

Помогите спасти бобра! Такой звонок раздался утром в инспекцию по охране растительного и животного мира, пишет gomel.today.

Измученный, испуганный, ослабевший от попыток самостоятельно выкарабкаться из колодца... Бобр неподвижно лежал на земле и ни на что не реагировал. Животное провело в западне несколько часов. Операция по спасению бобра заняла десяток минут. Самая большая сложность — захватить сачком животное так, чтобы не причинить ему вред. А еще поднять, бобр был весьма тяжел, но, надо отметить, не сопротивлялся, видно, что обессилил. До водоема — несколько метров. Почувствовав воду, бобр оживился, а когда сачок перевернули и он оказался воде, благодарно махнул своим спасителям хвостом-лопатой.

На территории «Мозырьсельмаша» такие гости не редкость. Тут видели зайцев, лис, косулю, заходил даже лось. Теперь вот противопожарный водоем облюбовал бобр. Сельмашевцы не против такого соседства.