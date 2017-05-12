К Вячеславу Сивчику не пускают адвоката 12.05.2017, 11:56

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Вячеслав Сивчик

Фото: charter97.org

К лидеру движения «Разам» не пускают адвоката в тюрьму на Окрестина.

Об этом «Свабодзе» сообщила мать политика Галина Сивчик.

Вячеслав Сивчик отбывает 15-суточный арест за участие в акции, которая прошла 1 мая в Минске. Во время суда политик заявил, что объявляет голодовку против условий содержания в тюрьме на Окрестина.

«Вчера адвокат там ждал, и его опять не пустили. Видимо, адвокат должен у Окрестина круглые сутки дежурить, чтобы туда попасть. Представители тюрьмы говорят, что там нет кабинета для встречи. Это же нелепая причина. Я очень боюсь, что Вячеслава из-за того, что он голодает против зверских условий содержания, избивали. Поэтому они, видимо, боятся допустить адвоката. А еще в результате голодовки он обессилен и его не хотят показывать. Я вообще боюсь за его жизнь в тех условиях», - сказала Галина Сивчик.

Освобождение Сивчика из тюрьмы ожидается 18 мая.

«Это очень большой срок. Тем более раньше, 21 год назад, он же просто умирал, отказали почки. Тогда был генерал Кухарчик, и я ему звонила каждое утро и спрашивала, и говорила ему, что на нем ответственность за жизнь Вячеслава. А теперь же некому и говорить».

В последнее время адвокатов не пустили и к одному из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николаю Статкевичу и поэту и политику Владимиру Некляеву, которые также отбывали на Окрестина краткосрочные административные аресты.