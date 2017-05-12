Белорусы заметно экономят на путешествиях и товарах для дачи 2 12.05.2017, 12:10

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По некоторым видам расходов «пояса» пришлось «затянуть» в пять раз.

Белорусы стали меньше тратить денег на авиабилеты, а также на товары для дома и дачи. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс. Деньги», которые изучили онлайн-платежи жителей Беларуси на майские праздники — с 1 по 9 мая, сообщает tut.by.

В анализе учитывались платежи пользователей из Минска, Бреста, Гродно, Могилева, Витебска и других городов.

Количество платежей за авиабилеты, которые белорусы совершили с 1 по 9 мая, удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но снизилась сумма среднего чека. В среднем один платеж составил 210 рублей (год назад — 450,5 рубля).

Количество платежей за товары для дома и дачи с 1 по 9 мая увеличилось в 3,6 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. В среднем за раз белорусы тратили на такие товары 22,3 рубля. Это в 5 раз меньше, чем год назад.

«Белорусы не отказывали себе и в других покупках: в эти майские праздники по сравнению с прошлогодними число платежей за одежду, обувь и аксессуары увеличилось вдвое. Средний чек составил 22,6 рубля», — отмечают аналитики сервиса «Яндекс.Деньги».

Число купленных белорусами билетов в кино, театры, музеи и на концерты с 1 по 9 мая удвоилось по сравнению с таким же периодом прошлого года.