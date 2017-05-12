Историки продолжают поиск Креста Евфросинии Полоцкой 2 12.05.2017, 12:17

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Cледы ведут в Россию?

С разной активностью Беларусь продолжает поиск Креста Евфросинии Полоцкой. Раньше этим целенаправленно занимались даже сотрудники КГБ, сейчас — преимущественно энтузиасты. К таким выводам пришли участники круглого стола в редакции газеты «Рэспубліка», пишет tut.by.

В начале года cовет министров утвердил обновленный состав комиссии по возвращению культурных ценностей из заграницы. Ее представители участвовали в круглом столе, где обсудили тему Креста Евфросинии.

— Усилия по его возвращению проводятся постоянно с меньшей или большей активностью. В предыдущем составе комиссии были даже представители Комитета госбезопасности, которые среди прочего целенаправленно занимались именно этим вопросом. То есть какой-то пласт работы проделан, хотя не могу сказать, что на государственном уровне ведутся активные поиски. Но есть энтузиасты этого дела, и, думаю, они не переведутся никогда, — рассказал замминистра культуры Александр Яцко.

По его словам, «может, и хорошо, что мы его еще не нашли» — в том смысле, что во время поиска находятся и другие раритеты. Директор Национального исторического архива Дмитрий Яцевич верит, что «чудеса случаются».

Крест Евфросинии Полоцкой, изготовленный полоцким мастером Лазарем Богшей в 1161 году, был утерян во время Великой Отечественной войны и до сих пор не найден.

— Работая над проектом «Спадчына Беларусі», мы делали фильм о Евфросинии Полоцкой, изучили буквально все направления, связанные с этой тематикой, в том числе в США, общались с представителями фонда Морганов. И поняли, что все следы ведут в Россию, — сообщил искусствовед и автор проекта «Спадчына Беларусі» Олег Лукашевич.

Тогда команда побывала в Санкт-Петербурге, в Институте материальной культуры Российской Академии наук.

— Я держал в руках стеклянные пластины с детальным изображением креста. На сегодня это единственное известное фотоизображение святыни. Но есть большие вопросы, какого времени эти фотографии? Я думаю, все же это 1910-й, когда были перенесены мощи Евфросинии Полоцкой из Киево-Печерской лавры в Полоцк. Тогда была фотофиксация всей этой процессии, в том числе монастырского комплекса и кельи Евфросинии Полоцкой с находящимся там крестом, — рассказывает Олег Лукашевич.

На этих фотографиях видны утраты. Например, к тому моменту уже отсутствовали все мелкие камни, и неизвестно, были они драгоценными или полудрагоценными:

— По описанию Вацлава Ластовского, который изучал крест в 1920-е годы, было утрачено несколько пластин. Удивительная вещь, но тогда никто не произвел фотофиксации. Отсюда вопрос: в каком состоянии этот крест и почему его нам не показывают? Может, он действительно находится в России в Сергиевом Посаде? Возможно, он в плохом состоянии? Или наоборот — в отличном? А может быть, он и не там? Ведь есть версия, что Ластовский изучал не оригинал, а копию. Здесь много вопросов.