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В центре Рима произошел двойной взрыв

  • 12.05.2017, 12:25
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Фото: AFP

Взрывное устройство находилось в пакете между двумя припаркованными машинами.

На центральной улице Рима, Виале Авентино, недалеко от здания почты произошел взрыв, сообщает издание Ansa со ссылкой на данные местных правоохранительных органов и аварийных служб (перевод – РБК).

При этом по информации итальянского агентства Rai, взрыв был двойным. Он, как пишет издание, произошел недалеко от пересечения улиц Виале Авентино и Виале Мармората.

По предварительным данным, как пояснили собеседники Rai, взрывное устройство находилось между двумя припаркованными на стоянке автомобилями.

В результате происшествия, по информации спасателей, была повреждена одна из машин. Сообщений о погибших или пострадавших из-за взрыва в настоящий момент, как пишет Ansa, нет. Район, в котором произошел хлопок, по данным издания, оцеплен. На месте инцидента работают пожарные.

Причины и остальные обстоятельства взрыва выясняются. La Repubblica замечает, что взрывное устройство, по версии аварийных служб, могло находиться в одной из посылок.

Расследованием произошедшего, по данным Rai, уже занялась римская прокуратура. Сотрудники правоохранительных органов, как рассказали агентству в надзорном ведомстве, в настоящий момент не исключают ни одной из версий происшествия.


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