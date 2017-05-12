Диктатор потребовал от Витебской области переходить на траву 28 12.05.2017, 12:37

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Лукашенко пообещал «очень сильное давление» с его стороны в этом вопросе.

Лукашенко решил поменять структуру сельского хозяйства в северных районах Беларуси. Об этом он заявил сегодня, принимая решения по кадровым вопросам в отношении руководителей местной вертикали власти, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Александр Лукашенко интересовался ситуацией на селе, особенно в Витебской области, в связи с погодными условиями. Как доложили диктатору, ситуация достаточно сложная как по причине осадков, так и температуры, что отрицательно влияет на темпы полевых работ.

«Конечно, надо оперативно посеять, но не в ущерб качеству. Это касается прежде всего Витебского региона, — сказал Лукашенко. — Но главное не в этом. Нам надо менять севооборот. Если у нас есть районы в Витебской области, где можно в больших объемах возделывать зерновые культуры, то там надо их возделывать. В остальных районах в каждом хозяйстве выбирать только отдельные поля для того, чтобы произвести комбикорм для крупного рогатого скота. Все остальное надо отдавать под травы и производить молоко».

По словам Лукашенко, необходимо сделать упор именно на те культуры, которые наиболее рационально и эффективно производить в той или иной местности. Еще одно поручение связано с активным внедрением современных технологий хранения кормов.

«Будет очень серьезное давление с моей стороны. Я сегодня утром разговаривал с губернатором Шерстневым. Нам надо срочно изменить севообороты. Надо переходить на травы. Это мое твердое убеждение. Надо научиться делать хорошие корма и получать говядину. Производство качественного молока очень рентабельно», — сказал Лукашенко.