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«Белавиа» отменяет некоторые рейсы Киев

  • 12.05.2017, 12:42
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Фото: tut.by

Белорусская авиакомпания отменяет часть рейсов в киевский аэропорт «Жуляны» с 14 по 24 мая.

В авиакомпании предупредили, что в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жуляны (Киев) выполнение рейсов авиакомпании будет перенесено в аэропорт Борисполь или частично отменено, соответствующая информация размещена на сайте авиаперевозчика.

Так, 14-24 мая рейсы В2-829/В2-830 будут отменены, а рейсы В2-839/В2-840 выполняются в/из аэропорта Борисполь. В период с 13 по 25 мая рейсы В2-847/ В2-848 выполняются в/из аэропорта Борисполь.

«Белавиа» является крупнейшим авиаперевозчиком Беларуси, выполняя регулярные рейсы в 50 аэропортов 28 стран Европы и Азии.


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