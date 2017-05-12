Navi записали веселую пародию на песню представителя Италии на «Евровидении» 12.05.2017, 12:54

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Свой кавер белорусская группа назвала пижамным.

Navi записали веселую пародию на песню представителя Италии на «Евровидении» Франческо Габбани.

У букмекеров Габбани находится на первых местах. Naviband решили отметить выход в финал шуточной пародией на песню итальянца, сообщает nn.by.

«Мы очень рады быть в «Grand Finale»! Франческо Габбани, мы не боимся вас! Вперед!», — написали Ксюша и Артем в описании видео. Пародия вышла довольно веселая, а свой кавер группа назвала пижамным.