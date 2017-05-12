закрыть
12 мая 2017, пятница, 14:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Navi записали веселую пародию на песню представителя Италии на «Евровидении»

  • 12.05.2017, 12:54
  • 5,997

Свой кавер белорусская группа назвала пижамным.

Navi записали веселую пародию на песню представителя Италии на «Евровидении» Франческо Габбани.

У букмекеров Габбани находится на первых местах. Naviband решили отметить выход в финал шуточной пародией на песню итальянца, сообщает nn.by.

«Мы очень рады быть в «Grand Finale»! Франческо Габбани, мы не боимся вас! Вперед!», — написали Ксюша и Артем в описании видео. Пародия вышла довольно веселая, а свой кавер группа назвала пижамным.


Мнение

Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»


Интервью

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!