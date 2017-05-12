Крысиная возня в Кремле Галина Сидорова, «Радио Свобода»

12.05.2017, 12:59

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Галина Сидорова

В интересное время мы живем.

"Оппозиция готовит информационный фронт против Путина" – заметка с таким заголовком в блогах интернет-издания 7Х7 появилась вскоре после моих недавних "приключений" в Йошкар-Оле. Вот, оказывается, в чем дело! Президентские выборы у нас теперь и не выборы вовсе, а фронт – нынешние пристрастия в Кремле к военной атрибутике, парадам, маневрам и марш-броскам на чужие территории дают себя знать. Отныне не только открытие предвыборных штабов Алексея Навального, но и семинары по лучшим практикам журналистских расследований приравнены к активным действиям противника, так сказать. Далее автор заметки, перепутав все, начиная с того, кто вел занятия, кто в них участвовал и о чем вообще шла речь, сообщает то, ради чего все и было затеяно: "Подобные семинары проводятся по всей России. По мнению многих экспертов, их главная цель – обработка журналистов для работы в период подготовки и проведения выборов президента РФ в 2018 году".

Надо сказать, что самих "экспертов" мы с коллегами по Содружеству журналистов-расследователей Фонд 19/29 вычислили еще года полтора назад с началом активных попыток срывать наши семинары, сообщений от "неустановленных лиц" о "бомбах" в местах их проведения, клеветы и запугивания в соцсетях, окончившихся избиением Григория Пасько в Барнауле. Все это на фоне профилактических бесед" все тех же "экспертов" с Лубянки или их подчиненных в регионах с местными журналистами.

"Хорошего человека сегодня можно распознать по зеленому цвету кожи", – глубокомысленно заметил один из моих слушателей в столице Марий-Эл. Мне же подумалось: это какая же слабая и неуверенная в себе должна быть власть, как неуютно она должна себя чувствовать в собственной стране, чтобы нанимать шпану бить стекла и бросаться дохлыми крысами, вместо того чтобы состязаться с реальной оппозицией на реальных выборах в реальном парламенте, на страницах газет и в телеэфире? Это как же нужно бояться и ненавидеть всех, кто не боится ее, чтобы таким экзотическим образом уходить от ответов на вопросы, к примеру, дагестанских дальнобойщиков и московских оппозиционных журналистов, кубанских фермеров, лишенных земли обнаглевшими местными чиновниками, и дольщиков, объявивших голодовку в Йошкар-Оле, или москвичей, не понимающих, почему они должны выезжать из своих квартир под предлогом реновации, – да мало ли тех, кто потерял надежду и никогда не станет говорить с социологами!?

Любопытно, что социолог Лев Гудков к самой пропутинской группе избирателей, помимо стариков и бюджетников, относит молодых людей, "потому что они воспитывались и социализировались при Путине". Однако ведь и в числе выходящих на протест в последние месяцы мы тоже видим молодежь и стариков. Старики протестуют против окончательного обнищания. Молодежь – интуитивно – против признаков "закрытия страны" от внешнего мира. Это и гонения в соцсетях, и странности с "выездом", которого лишают то одну, то другую группу госслужащих (ведь власть у нас не доверяет прежде всего "своим" – и это тоже, кстати, признак слабости). Вот и в Йошкар-Оле, как мне сообщили местные коллеги, уже после моего отъезда студентов университета, выбравших специализацию "журналистика", вызывали к руководству. Выясняли, кто из них присутствовал на семинаре. Один из преподавателей провел "воспитательную" беседу – по заданию "экспертов", разумеется.

На днях на конференции пресс-клуба Иерусалима по проблемам свободы прессы в цифровую эпоху я познакомилась с Карлом Бернстайном – тем самым, что вместе с Бобом Вудвортом когда-то показал всему профессиональному сообществу, как журналистское расследование может "свалить" проштрафившегося президента – Ричард Никсон получил импичмент. В своем выступлении Бернстайн, резко критиковавший Дональда Трампа, обратил внимание на особенность современной американской аудитории: "Люди ищут информацию, подтверждающую то, что они уже знают или во что они верят".

Разница между соотечественниками Бернстайна и пропутински настроенной частью россиян – в одном, правда существенном, моменте: в глубине нетерпимости, которую российская власть всячески пестует и подпитывает в этих "верующих" ко всем "не верующим", не понимая, какую бомбу закладывает и против себя самой. В комментах к упомянутой выше "предвыборной заметке" некто, пишущий под ником "Горожанин НОД", замечает: "Зеленка, господа либералы, только начало! Вы берегите себя, господа "госдепозащитники"!"

…Плохонькая курточка с капюшоном, шапка, надвинутая на глаза, бегающий взгляд – так выглядел юноша, напавший на меня с зеленкой в Йошкар-Оле. Пообщаться с ним не удалось, он сгинул так же стремительно, как и появился. На самом деле это и есть образ нынешней российской власти – если, конечно, слово "юноша" заменить на "дедушку". Суть того, что или кто стоит за громкими фразами о патриотизме и отстаивании "величия России". Нанятые за копейки отморозки мечут зеленкой, помоями и дохлыми крысами в тех, на кого укажут. Засевшие в Кремле большие дядьки, их науськивающие, уводят в офшоры национальное достояние, обкрадывают сограждан, прикрываясь парадами Победы и притворно сетуя на усталость от "пахания на государственных галерах".

В интересное время живем. Илон Маск готовит экспедицию на Марс, 39-летний Макрон празднует победу на честных и открытых выборах во Франции. А в России – новое средневековье с травлей инакомыслящих и крысиной возней, точнее, крысиным протестом кремлевской власти против своих оппозиционеров и критиков.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»