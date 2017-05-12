Испанец с барановичскими корнями: В Беларуси ощутил себя дома 1 12.05.2017, 13:12

9,488

Хосе (первый слева) и София (третья слева) с родственниками из Беларуси.

Что впечатлило испанца Хосе на родине его матери.

История барановичской семьи Саванец, которая благодаря передаче «Жди меня» нашла родственников из Испании и Аргентины, стала известна в 2016 году. На передаче, после 20 лет поисков, произошла их первая встреча. В мае Хосе, живущий в Испании, и София из Аргентины прилетели в Беларусь – на родину матери. Своими впечатлениями от поездки Хосе поделился с Intex-press.

Мысль о родственниках не давала покоя

Прошлое нашей матери было покрыто тайной. Она никогда ничего не рассказывала о своей жизни, как, впрочем, и отец. Даже история их знакомства неизвестна: ни мамы, ни отца уже нет в живых. Знали мы только то, что ее фамилия Саванец и что родилась она в другой стране. Для Аргентины, где мы жили – это было, мягко говоря, странно.

Поэтому мы постоянно задавали вопросы о маминой родине. Но не получали ответов – она просто выходила из себя, и тема закрывалась.

Мама была сложным человеком. Наши с ней отношения нельзя назвать идеальными. Если на меня, как на мальчика, она просто не обращала особого внимания, то Софии частенько доставалось от нее. С отцом у них тоже не сложилось: однажды после очередной ссоры мама просто собрала вещи и уехала в другую страну. Мы тогда уже были взрослыми. Позже отношения с мамой совсем испортились, мы практически перестали общаться.

Повзрослев, мы пытались найти родственников по фамилии в интернете. Но при оформлении документов в фамилии была допущена ошибка. Из-за одной буквы наши поиски затянулись на 20 лет.

После съемок передачи «Жди меня».

Фото: архив семьи САВАНЕЦ

О том, что мама родилась в Беларуси, мы узнали, когда нам позвонили с передачи «Жди меня». Тогда же мы узнали и о том, что там у нее остались родственники.

Оказалось, что мама в молодости жила в деревне Добрый Бор Барановичского района. В 1943 году ее угнали в Германию. Там она и осталась. Мама писала письма домой до 1970-х годов, потом связь оборвалась.

О поездке в Добрый Бор

Как выяснилось, мамина родная сестра, наша тетя, до сих пор живет в деревне Добрый Бор.

София, Хосе и их новая большая семья.

Фото: архив семьи САВАНЕЦ

Мы с Софией росли вдвоем. У папы была сестра, но после разрыва родителей мы потеряли с ней связь. А нам так хотелось иметь большую дружную семью.

Путешествия в Беларусь мы ждали с нетерпением. Запланировали его мы еще в декабре прошлого года. Решили ехать в мае – чтобы плохая погода не испортила путешествие.

Больше всего мы общались с Юрой – нашим 17-летним племянником, он знает английский язык. Юра составил для нас программу, чтобы время, проведенное в Беларуси, прошло не зря.

Первым делом мы решили поехать на родину матери – в Добрый Бор. Встречали нас хлебом-солью – объяснили, что это народная традиция. Я тоже не ударил в грязь лицом – еще до поездки научился играть «Марш славянки» на аккордеоне.

Хосе играет на аккордеоне «Марш славянки».

Фото: архив семьи САВАНЕЦ

В доме собралась вся большая семья. Мы не могли наговориться – хотелось узнать как можно больше о маминой семье и рассказать о себе. Мы с Софией плакали – так счастливы были.

О белорусских традициях и еде

Впечатление от белорусской деревни осталось неизгладимое. Для меня, как городского жителя (я живу в Мадриде), все здесь было в новинку. Куры, свиньи, коровы – такого в Мадриде не встретишь. Понравились аисты – их мы видели первый раз в жизни.

Еда для меня не была чем-то новым, я много путешествую и пробовал блюда разных стран. Но было вкусно, а главное, натурально. Понравились шашлыки. Открытием для нас стали зефир и глазированные сырки – такой вкуснятины у нас нет. И если бы я просто путешествовал, то в Беларусь стоило бы вернуться хотя бы ради них.

Долгожданная встреча с семьей.

Фото: архив семьи САВАНЕЦ

Оказывается, пить водку – тоже одна из ваших любимых традиций. Дома я люблю иногда выпить коньяка или пива за ужином, но «по чуть-чуть», как у вас говорят. После пары «чуть-чуть» водки мой испанский желудок не выдержал, мне стало плохо.

Мы с Софией собирались ночевать в гостинице – мест на всех не хватало. Стоимость номера в гостинице у вас невысокая, около 20-30 евро за ночь – вообще цены у вас приемлемые. Но нас не отпустили, даже обиделись. Люди у вас гостеприимные.

О Беларуси

В моем представлении Беларусь была страной, где жизнь остановилась на уровне Советского Союза. Увидев Минск, мы удивились, насколько современная и красивая у вас столица.

Политическая ситуация в стране для меня не совсем понятна. О ней я знаю только из интернета. Но меня удивляет, что ваш президент находится на посту более 20 лет. А то, что безработные в вашей стране должны платить налог за то, что у них нет работы, – повергло в шок. Откуда им брать деньги?

Фото: архив семьи САВАНЕЦ

Мне сложно судить об уровне жизни в Беларуси: я недостаточно видел и знаю. Но из того, что я успел подметить, поражает контраст между городом и деревней. Красивые горожане в дорогой одежде и шикарных машинах – и до сих пор ездящие на лошадях, живущие в полуразвалившихся домах некоторые деревенские жители.

Вообще, жить в белорусской деревне – адский труд. Люди здесь много работают – особенно женщины. Они встают на рассвете, сами делают тяжелую работу: носят воду, дрова. Для нас с Софией это было шоком – ни в Испании, ни в Аргентине не принято, чтобы женщины так работали. В основном они занимаются домом и детьми.

Встреча с белорусскими родственниками в деревне Добрый Бор.

Фото: архив семьи САВАНЕЦ

Мы ощутили себя дома

Надеемся, что поездка в Беларусь – не последняя. Здесь мы ощутили себя дома. Возможно, даже больше, чем в Испании или Аргентине. Мы нашли настоящую семью, которой у нас никогда не было – людей, которым от нас ничего не нужно. Они просто рады, что мы есть. Жаль, что не удалось познакомиться раньше.

Я не могу судить маму, не знаю, насколько тяжелой была ее жизнь. Но то, что она лишила нас семьи, я не могу оправдать.