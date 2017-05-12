Беларусь – Франция: коэффициент на победу белорусов достигает 3,0

Беларусь – Франция: коэффициент на победу белорусов достигает 3,05
- 12.05.2017, 13:22
Букмекерские конторы отдают предпочтение французским хоккеистам.
В пятницу, 12 мая, пройдет матч групповой стадии чемпионата мира-2017, в котором сборная Беларуси сыграет с командой Франции, пишет Pressball.by.
William Hill: победа сборной Беларуси — 3,05; ничья в основное время — 4,33; победа сборной Франции — 1,95.
Bwin: победа сборной Беларуси — 3,25; ничья в основное время — 4,33; победа сборной Франции — 1,87.
Марафон: победа сборной Беларуси — 3,48; ничья в основное время — 4,80; победа сборной Франции — 1,85.
Bet365: победа сборной Беларуси — 4,40; ничья в основное время — 4,35; победа сборной Франции — 1,90.