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Беларусь – Франция: коэффициент на победу белорусов достигает 3,0

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  • 12.05.2017, 13:22

Букмекерские конторы отдают предпочтение французским хоккеистам.

В пятницу, 12 мая, пройдет матч групповой стадии чемпионата мира-2017, в котором сборная Беларуси сыграет с командой Франции, пишет Pressball.by.

William Hill: победа сборной Беларуси — 3,05; ничья в основное время — 4,33; победа сборной Франции — 1,95.

Bwin: победа сборной Беларуси — 3,25; ничья в основное время — 4,33; победа сборной Франции — 1,87.

Марафон: победа сборной Беларуси — 3,48; ничья в основное время — 4,80; победа сборной Франции — 1,85.

Bet365: победа сборной Беларуси — 4,40; ничья в основное время — 4,35; победа сборной Франции — 1,90.


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