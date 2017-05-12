Беларусь – Франция: коэффициент на победу белорусов достигает 3,0

«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»

Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси

Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!