Лжесвидетели из милиции «телепортировали» активистку из Академии наук на площадь Независимости 1 12.05.2017, 13:47

Любовь Санкевич

Пенсионерку из Бобруйска оштрафовали за участие в несуществующей акции протеста.

Любовь Санкевич, с которой удалось связаться с «Салiдарнасцi», рассказала свою версию произошедшего.

– 25 марта я поехала в Минск, чтобы встретиться с юристом Тамарой Сергей и передать ей документы. Сначала мы находились в поликлинике в центре города, а затем вышли из здания и пошли в сторону Академии наук. Там увидели, что кругом одна милиция, стоит эта тюрьма на колесах – и на моих глазах повалили женщину на землю. Тогда я начала там возмущаться, ко мне подошел журналист и спросил, не боюсь ли я, что меня отвезут в тюрьму. Я прямо на камеру ответила, а чего мне боятся, мы и так живем, как в тюрьме.

Далее, по словам Любови Санкевич, она дала короткое интервью подошедшим журналистам «Белсата» и «Радыё Свабода». Как выяснилось позже, это видео стало доказательством в суде, на котором милиция обвинила пенсионерку в участии в «несанкционированном митинге на площади Независимости».

– Когда на суде я задала вопрос бобруйской милиции, знают ли они, где площадь Независимости, те сказали, что не знают. После того, как я заявила, что показания милиции ложные, так как на видео не площадь Независимости, а район Академии наук, – рассказала она.

Тем не менее, это не помешало судье Бобруйского района Елене Гормаш признать женщину виновной сразу по двум протоколам (за участие в несанкционированных акциях в Бобруйске и Минске) и назначила ей наказание в виде штрафа в 25 базовых величин.

– И это при том, что сотрудники УВД предоставили доказательства, что она в этот день не была на Площади Независимости. Более того, общеизвестно, что в этом месте митинга не было вообще. Выходит, что сотрудники милиции совершили подлог. Это вообще дикая ситуация, – прокомментировала инцидент правозащитница Тамара Сергей.

По мнению юриста, этот случай показывает, что в Беларуси милиции и судьям «позволено все, пока они выполняют указания, которые поступают от руководства страны».

– Сейчас на слуху заявление Кричевских сотрудников внутренних дел, которые законно обратились к вышестоящему руководству и сообщили о нарушениях. И посмотрите, какое на них оказывается давление. А в нашем случае есть два подполковника Маркевич и Рудько, которые совершили подлог, но их к ответственности привлечь будет очень сложно, – заметила Тамара Сергей.