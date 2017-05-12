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В Витебске загорелся дом владельца обувного холдинга «Марко»

  • 12.05.2017, 14:16

Здание, в котором произошел пожар, является историко-культурной ценностью.

12 мая в Витебске на улице Толстого произошел пожар в доме, в котором находится фирменный магазин «Марко», а на втором этаже живет владелец холдинга Николай Мартынов.

В здании задымление на первом и на цокольном этажах. Горит упаковочная картонная тара с обувью в помещении склада магазина, сообщает сайт МЧС.

О пожаре спасателям в 10:28 сообщила работница магазина. В здании сработала пожарная сигнализация, что помогло оперативно обнаружить пожар. Спасатели эвакуировали из магазина трех работников, а из трех квартир на втором этаже вывели двух человек. Посетителей на момент возгорания в магазине не было.

В результате пожара никто не пострадал, в складе на цокольном этаже повреждены коробки с обувью, а в помещении магазина закопчены стены и потолок.

Здание, в котором произошел пожар, является историко-культурной ценностью 3 категории — этот дом входит в комплекс застройки улицы Толстого XIX — XX веков.

Пожарные рассматривают версию, согласно которой причиной пожара могло стать короткое замыкание электрощита на складе.


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