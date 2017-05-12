Эдуард Ханок: Грязь ко мне не пристает 12.05.2017, 14:36

Эдуард Ханок

Фото: ctv.by

Композитор решил ответить особо рьяным критикам из «Фейсбука».

Известный композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок внимательно следил за бурной дискуссией, которая разгорелась в социальных сетях по поводу запрета Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко исполнять песни на его музыку.

И решил ответить особо рьяным критикам.

«Господа фейсбуковцы, можете больше не соревноваться в поливании меня грязью, - приводит слова Ханка сайт belaruspartisan.org. - Ибо грязь как профессиональных, так и самодеятельных дилетантов от музыки ко мне не пристает. Госпожа Поплавская успешно ввела вас в заблуждение, но, к счастью, ни она, ни вы ничего не решаете. Поэтому не парьтесь, пожалуйста, ибо я никогда никого не слушаю, а прислушиваюсь, и это избавляет меня от грубых ошибок.

Выдающийся тренер Татьяна Тарасова сказала: «Я не прощаю тех, кто не говорит мне спасибо…». Дуэт Поплавская-Тиханович не только не сказал мне спасибо, но и тихой сапой де-факто присвоил себе мои «малиновки», «бабушки», «завирухи», которые в те давние времена оказались для них «Счастливым случаем», поднявшим их из «грязи в князи».

И, поскольку отношение к ним определяется не вашими словами, а их делами, я, в отличие от всех вас «сердобольных», располагаю достаточным количеством видео, которое подтверждает мою правоту. А все, что вы написали, это, как говорится, «слышали звон, да не знали, откуда он». В судебной практике это называется «эмоции».

Вот потому-то и не будет больше никакой полемики, просто г-жа Поплавская уже никогда не споет мои песни на большой сцене, а будет петь Сашины, тем более что «ба-а-а-льшой спец» госпожа Ольга Рыжикова утверждает, что еще неизвестно, чьи песни более народные. Может быть, она и права. Время покажет…»