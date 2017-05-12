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Диктатор провел масштабные кадровые перестановки в МВД

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  • 12.05.2017, 14:57
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Кадровые назначения произошли в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Новые начальники появились в управлениях внутренних дел Брестского и Витебского облисполкомов. Как передает БелТА, брестскую милицию возглавил полковник милиции Александр Астрейко (ранее он был заместителем начальника УВД Минского облисполкома), витебскую — полковник милиции Иван Кубраков (был начальником милиции общественной безопасности Минска).

Максим Миронов стал начальником Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности.


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