Олег Хоменко: Для меня Naviband победили давным-давно 2 12.05.2017, 15:23

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Фото: AFP

Белорусские музыканты поделились впечатлениями о вчерашнем выступлении Naviband на «Евровидении».

Белорусский дуэт Naviband вышел в финал «Евровидения». Впервые в истории конкурса белорусские исполнители пели на родном языке. Ксения Жук и Артем Лукьяненко исполнили собственную композицию «Гісторыя майго жыцьця».

В 2016 году Navi пытались попасть на конкурс с песней «Гэта зямля», но тогда предпочтение отдали протеже российского продюсера Виктора Дробыша Ivan, который на конкурсе в Швеции не смог выйти в финал. Как выступление Navi оценивают коллеги по цеху?

Песня на белорусском языке - это прорыв

Олег Хоменко, лидер группы «Палац», сказал «Свабодзе», что об участии Naviband в «Евровидении» надо было говорить еще три года назад:

Олег Хоменко

«Уже тогда было очевидно, что они очень интересные, чрезвычайно обаятельные и творчески сильны. Для меня они победили давным-давно. Во-первых, эта песня - «Гісторыя майго жыцьця» - написанна ими самими, а не так, как было в предыдущие годы. Во-вторых, песня и написана, и аранжированна здесь, чего также не было. И практически без помощи заграничных непонятно кого. В-третьих, песня на белорусском языке - также прорыв.

Работоспособность по сравнению с некоторыми группами у этих музыкантов просто фантастическая. У них даже со мной песня есть, мы дружим много лет. Я сразу говорил, что они будут в финале однозначно - еще тогда, когда отсылали фонограмму в Киев. Другое дело, я не совсем доволен некоторыми нюансами, которые произошли. Все-таки в финале есть исполнители очень интересные, очень сильные. Так что дождемся его».

Впервые от Беларуси на конкурсе был человеческий номер

Андрей Такинданг, музыкант групп «Рэха» и «Гаротніца», рад тому, что белорусы на этот раз не старались сделать суперкрутое шоу, а просто, «по-человечески» спели:

Андрей Такинданг

«Я специально посмотрел выступление Naviband. Очень обрадован тем, что коллеги по цеху победили. А в чем их преимущество перед предыдущими выступлениями белорусов? Тем, что впервые от Беларуси на конкурсе был, скажем так, человеческий номер. Слава Богу, не было крутого мегашоу, вышли просто два человека, живые и обаятельные, не напряженные, которые даже не пытались выглядеть крутыми.

Потому что есть такой изъян: когда артисты готовятся к различным конкурсам, они ищут специальную крутую песню, чтобы это был хит. А тут двое, которые сами пишут песни, вышли и просто, по-человечески спели, не делая суперкрутого шоу. Они - исполнители, которые играют в клубах, а не искусственно сделанные звезды. Мне кажется, преимущество их в том, что видно их лица, видно их личный подход, что они обычные, адекватные артисты».

Будем ждать финала

Шоумен Александр Помидоров еще раз убедился, что белорусская музыкальная культура должна развиваться «без многочисленных контролирующих органов»:

Александр Помидоров

«Я очень рад, что наши попали в финал. Я поздравляю Артема и Ксюшу. Это показатель того, как развивается белорусская культура, белорусская музыкальная культура, куда она может развиваться без участия многих контрольных органов. Правда, пока еще рано говорить о победе. Но я считаю, что этот результат - выход в финал - много чего стоит.

Безусловно, работать еще и работать Naviband. Мне, например, очевидно, что, несмотря на достаточно широкую географию их выступлений и немалое число концертов, все-таки большая сцена - во всех смыслах большая, и по значимости, и по размерам - для них еще непривычная, это новость.

Может быть, именно так срежиссирован их номер был - их просто поставили в этот небольшой челнок. Может, это синдром первого выступления, когда так много людей, так много внимания, но чувствуется, что на больших сценах эти артисты еще не искушенные. Надеюсь, с практикой и это придет. Мне очень понравилась новая аранжировка их песни. Наша задача была в полуфинале - оставить хорошее впечатление. Naviband с этим справился. Будем ждать финала».