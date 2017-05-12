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В Минске задержали активистов Вадима Жеромского и Марию Рабкову

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  • 12.05.2017, 15:20
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Вадим Жеромский

Милиционеры заявили, что они похожи на людей, которые расклеивали наклейки.

Около станции метро «Пушкинская» в Минске задержали активистов Вадима Жеромского и Марию Рабкову.

Сотрудники милиции сказали, что они похожи на людей, которые расклеивали наклейки.

Об этом активисты сообщили правозащитникам «Весны» уже из милицейской машины. Их доставили в РОВД Фрунзенского района. По их словам, накануне задержания за ними следили.

В РОВД на Жеромского и Рабкова составили протоколы по статье 17:11 КоАП «Изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов».


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