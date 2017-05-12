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Первый визит на посту президента Франции Макрон нанесет в Германию

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  • 12.05.2017, 15:43
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Эммануэль Макрон
Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Будущий президент Франции выбрал Германию в качестве первой страны для посещения после инаугурации.

О том, что канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) с нетерпением ожидает Макрона в своем ведомстве в Берлине 15 мая, DW сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в пятницу, 12 мая.

Накануне, 11 мая, Меркель рассказала, что намеревается предложить будущему лидеру Франции новую инвестиционную программу, а также обсудить дальнейшие меры по укреплению еврозоны. Кроме того, она хочет способствовать проведению реформ для улучшения ситуации на рынке труда.

Президент Франции социалист Франсуа Олланд передаст пост главы государства своему преемнику социал-либералу Макрону на официальной церемонии вступления в должность 14 мая.

7 мая во втором туре президентских выборов Эмманюэль Макрон получил поддержку 66,1 процента активных избирателей. За его соперницу, кандидата правых популистов Марин Ле Пен проголосовали 33,9 процента пришедших на выборы. Первая встреча Меркель с Макроном прошла в Берлине 16 марта.


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