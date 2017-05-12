Die Zeit: Безуспешная миссия Путина 2 12.05.2017, 16:12

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Владимир Путин

Фото: getty images

Кремль прогорел на вложениях в европейские выборы.

К началу этого года западный мир выглядел довольно многообещающе для президента РФ Владимира Путина: американцы выбрали в президенты Дональда Трампа, а в Западной Европе предстояли выборы, на которых шансы победить были у кандидатов, способных порадовать Кремль. Год обещал быть удачным. Об этом пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туманн, пишет Die Zeit (перевод - inopressa.ru).

"Спустя 4,5 месяца пора бы подвести первые итоги, ведь российская разведка, хакеры и банки прилично вложились, чтобы повсюду выиграли нужные люди. Так что же из этого вышло?" – задается вопросом автор статьи.

Ясный ответ на этот вопрос, как отмечает автор, дала Франция – "ничего". Победа Эммануэля Макрона над фавориткой Путина "свела на нет все усилия. А Россия чего только не делала: французский "Национальный фронт" получил от России миллионы евро через подозрительный чешский банк. Российские СМИ всячески поддерживали Ле Пен. Во время предвыборной борьбы во Франции Путин даже приглашал Ле Пен в Кремль, а против Макрона накануне выборов российские хакеры через свою любимую платформу WikiLeaks начали распространять всяческие непристойности. И все оказалось напрасно!" Теперь, как подчеркивает Туманн, "Макрон знает, как ему следует относиться к России. Вмешавшись в выборы во Франции, Путин не добился ровным счетом ничего, а Макрон поддержал продление санкций против РФ. Париж и Москва отдалились друг от друга еще дальше".

Таким же провалом, как говорится далее, закончилась "надежда на победу на выборах в Нидерландах Герта Вилдерса – голландского правопопулиста, который в 2016 году инициировал и выиграл референдум против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Украиной. Это было как раз в духе Москвы, и тогда российская пресса засыпала Вилдерса похвалами. Но выборы он проиграл, и новое голландское правительство также не доверяет Москве".

Да и в США события "разворачивались совсем не так, как надеялся Путин". Так, главному человеку Путина, советнику Трампа по вопросам обороны Майклу Флинну пришлось уйти из-за своих связей с Россией. И сейчас скандал разгорается еще сильнее после того, как Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование возможного российского вмешательства в американские выборы. "Вполне возможно, что овеянная тайнами связь Трампа с Россией будет преследовать президента в ближайшие годы, и как раз это и не допустит какого-либо сближения между Москвой и Вашингтоном", – полагает обозреватель, добавляя, что "даже сами республиканцы теперь выступают против каких бы то ни было шагов в сторону Москвы". "По этой причине будет невозможно и ослабление санкций против России", – уверен Туманн.

"Таким образом, Путину должно стать понятно, что вмешательство в выборы в США принесло России больше вреда, чем пользы", – заключает Туманн. Вполне возможно, Трамп "одержал бы победу на выборах и без помощи Кремля. Но последствия вмешательства отравляют российско-американские отношения и уничтожают все шансы, которые были бы возможны при иных обстоятельствах с таким фанатом России, как Трамп".