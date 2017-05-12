Андрей Стась о выступлении на ЧМ-2017: «Вточить» молодым? 5 12.05.2017, 16:20

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Фото: pressball.by

Капитан сборной Беларуси попытался разобраться кто прав, а кто виноват.

По окончании пятничной раскатки накануне поединка против сборной Франции центрфорвард и капитан сборной Беларуси Андрей Стась порассуждал, почему у белорусов не получается на ЧМ-2017, пишет pressball.by

- Как прошел свободный от игр четверг?

- Спокойно. Сходили на командный ужин, обсудили наше незавидное положение...

- В общем, очень похоже на то, что было в Петербурге после проигрыша венграм?

- Похоже. Прежде всего — по результату, который имеем на данный момент.

- Неприятный сюрприз или допускал подобное второй год кряду?

- (После задумчивой паузы.) Давайте скажем так: смена поколений дает о себе знать.

- Когда было сложнее капитану — подхватывать знамя у Калюжного год назад, или теперь?

- Теперь, пожалуй, сложнее. Прежде всего — психологически.

- Коллега Артур Жоль высказал интересную идею. Мол, Стась — отличный парень, но слишком добрый. Как капитан может собрать команду на прогулку и экскурсию, поговорить по душам. Но "вточить" как Андриевский или Калюжный прежде — увы. Согласишься?

- Хм, а "вточить" это как и кому? Молодым партнерам? Буквально что ли?

Ну, если и не буквально, то так гыркнуть, чтобы все заработали "як мае быць".

Ох, если бы это было так просто: заставить заработать как надо одним-двумя окриками... Поверьте, и я, и ребята что постарше стараемся как можем завести молодежь. Где-то по-хорошему, а где-то и по-плохому. Как видите, пока все равно не работает.

- Сегодня заработает?

- Посмотрим. Ждать осталось недолго.

- Проблем за четыре матча у нас накопилось много, а какая главная?

- Просто нет уверенности — это самая серьезная проблема. Нужно какой-то один гол забить, заковырять, закопать — как угодно. И тогда дела должны пойти лучше.

- Закапывать будете вновь перетасованными звеньями?

- Да, кое-что тренеры накануне игры с французами поменяли. Что конкретно — увидите вечером.

- Хоть какая-то "чуйка" накануне игры есть?

- Даже уверенность. Например, в том, что сегодня будет полная арена. А это — атмосфера, в которой приятно играть, и дополнительная мотивация. Причем не только для хозяев.