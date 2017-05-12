Муж пресс-секретаря Лукашенко стал замглавы БТ 15 12.05.2017, 16:27

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Белорусский правитель провел сегодня ряд неожиданных назначений.

Он назначил своим помощником — инспектором по Гомельской области Шулейко Юрия, который ранее занимал пост заместителя председателя Гродненеского облисполкома. Муж пресс-секретаря Лукашенко Иван Эйсмонт стал заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании (до сегодняшнего дня был главным директором Агентства теленовостей), сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу диктатора.