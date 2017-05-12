Житель Ганцевичей: «Медики ввели дочке что-то в вену, и она попала в реанимацию» 3 12.05.2017, 16:36

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Трехлетняя Юля Антонович попала в больницу с отравлением.

По словам родственников девочки, ей нужно было пить биофлор. Но поскольку малышка после инфекции была слабой, ее поили лекарством из шприца...

— Дочка отравилась 9 мая. То ли коктейль выпила, то ли еще от чего-то, как теперь проверишь, почему все случилось. Ей было плохо, и ночью мы вызвали скорую, — рассказал onliner.by папа девочки Вадим.

— Ей ставили капельницы, давали этот биофлор, — добавляет его сестра Алеся. — А поскольку она слабенькая, маленькая, то лекарство ей вливали в рот прямо из шприца. И где-то ночью, когда Юля спала, пришла медсестра снова поить ее лекарством. Ей было жалко будить Юлю. Она оставила шприц с лекарством без иголки, без крышки на ложке возле кровати. Сказала, мол, либо меня позовете, либо сами вольете, когда проснется.

Вадим говорит, что утром ушел домой помыться и переодеться. Мама девочки пошла в другое отделение проведать старшего ребенка, который лежит в больнице с воспалением легких. С Юлей осталась бабушка. Родственники говорят, что с утра как раз была пересменка.

— Пришла уже другая медсестра. Она попросила маму отойти, сказала: «Вы мне мешаете». Она вроде бы что-то делала с капельницей, что-то вводила. А когда отошла, то бабушка увидела, что у девочки начались судороги, посинели ручки и ножки, — говорит вторая бабушка девочки Людмила Михайловна. — Тут же пришел врач, привел медсестру и стал спрашивать, мол, что вы делали. Она говорила про то, что собиралась промыть катетер. И не отрицала, что использовала оставшийся на тумбочке шприц. Врач сразу же поставил Юле капельницу, сразу же вызвали реанимационную бригаду, приезжали даже из Барановичей.

Сейчас девочку доставили в Минскую инфекционную больницу. По словам бабушки, состояние внучки стабильное, она разговаривает, но ничего не ест.

— Пока непонятно, как повлияло это все на ее организм. Но изменения есть, говорят врачи, — утверждает Людмила Михайловна. — То на легких пятно, то какое-то уплотнение обнаружили.

Папа девочки уже написал заявление в прокуратуру. Говорит, что это дело так оставлять не собирается.

В самой Ганцевичской ЦРБ ситуацию не комментируют.

— Приезжайте лично, и будем разговаривать, — сухо ответил главврач больницы Вадим Сашко.

— К нам поступило обращение на рассмотрение. Опрошен отец ребенка, опрошены медработники, бабушка. И назначена судмедэкспертиза, — подтвердил ситуацию официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.