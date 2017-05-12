Ученые назвали самый полезный в мире продукт 12.05.2017, 16:47

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Многие продукты, которые уже есть в доме, могут быть очень полезными, когда дело доходит до проведения уборки жилища.

Эксперты поделись советами о том, как можно использовать обычный лимон, что позволит увидеть его в новом свете, пишет orthodox.od.ua.

Лимон является универсальным очистителем. Цедру одного лимона следует настаивать на протяжении ночи в 150 мл уксуса. Утром необходимо добавить столько же воды и очиститель готов. Очистить разделочную доску и продлить срок ее службы можно, если использовать половинку лимона вместо губки и соль вместо скраба. Лимоном можно и отбелить белье.

Для того чтобы отбелить пожелтевшее белье, необходимо замочить его в смеси соды и лимонного сока, а через полчаса постирать привычным способом. Лимон также может помочь избавиться от нежелательных веснушек или пигментных пятен. Для этого нужно аккуратно протереть лицо ломтиком лимона.

Также он может улучшить пищеварение. Нужно выпивать на голодный желудок стакан теплой воды, добавив в него лимон и мед. Это поможет улучшить пищеварение и повысить иммунную систему.