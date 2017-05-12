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Стала известна дата вступления в НАТО Черногории

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  • 12.05.2017, 17:03

Последней страной, ратифицировавшей соглашение о присоединении страны к союзу, стала Испания.

Черногория официально присоединится к НАТО 5 июля. Последней страной, которая ратифицировала соглашение о присоединении Черногории к Североатлантическому союзу, стала Испания, передает «Радио Свобода».

В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении страны в НАТО, после чего республика обрела статус наблюдателя. Верхняя палата Конгресса США ратифицировала протокол о вступлении Черногории в союз в конце марта. В конце апреля парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО, несмотря на протесты со стороны России и пророссийской оппозиции.


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