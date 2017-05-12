Белорусы все чаще откладывают рождение детей «на потом» 4 12.05.2017, 17:21

Самая впечатляющая статистика – в минской области.

15 мая в мире отмечают Международный день семьи, и по этому поводу Белстат подсчитал брачно-семейную статистику белорусов.

За прошлый год узаконить свои отношения решили 64 536 пар. Активнее всего женятся в Минске: там на 1000 человек пришлось 7,7 свадьбы. Реже всего узами брака сочетались в Витебской области: 6,3 брака на 1000 человек. Кстати, примерно на каждой 13-й белорусской свадьбе один из молодоженов – иностранец, пишет kp.by.

Женятся у нас, как и во всем мире, с каждым годом все позже. Сейчас женщинам в Беларуси на момент вступления в брак в среднем 25,6 года, мужчинам - 27,8. Для сравнения: в 2010 году эти цифры составляли 24,4 и 26,5 года соответственно. А еще в прошлом году 774 свадьбы сыграли люди старше 60 лет (в 2010 году в загс сходили только 576 пожилых пар).

Рожать белоруски тоже стали позже: в прошлом году мамами становились в среднем в 28,9 года. Рекордсменки здесь - жительницы столицы. В Минске детьми обзаводятся в среднем в 30,2 года! А самые молодые мамы живут в Брестской и Гродненской областях, там рожают в среднем в 28,5года. А многие детей усыновляют.

- Начиная с 2006 года белорусы ежегодно усыновляют 520 - 600 детей, - рассказал на пресс-конференции директор Национального центра усыновления Михаил Черепенников. - Чаще всего это девочки до трех лет. Детей старше 6 - 7 лет белорусы практически не усыновляют, это исключительные случаи. А вот средний возраст белорусских детей, которых усыновляют иностранцы, - 12 лет. В прошлом году итальянские семьи усыновили 94 ребенка. Но цифры международного усыновления становятся меньше с каждым годом.

Кстати, на сегодняшний день усыновлению подлежат 10 688 детей.