Ловушка для «русского мира» Олег Панфилов

12.05.2017, 17:30

Вашингтон всерьез взялся за обуздание российской политики оккупации и аннексии.

Судя по всему, Вашингтон всерьез взялся за обуздание российской политики оккупации и аннексии территорий соседних государств.

Вначале, как принято в дипломатии, предупреждают: 3 марта Конгресс США утвердил резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии – 410 конгрессменов проголосовали «за», 6 – «против» принятия резолюции. Согласно документу, Штаты не признают де-факто контроль России на какой-либо составной части Грузии. В резолюции, в частности, Конгресс еще раз призывает Россию отозвать признание «независимости» грузинских Абхазии и Цхинвальского региона и отказаться от проведенных ею действий.

Россия не прислушалась к призыву, и через два месяца последовало решение – 7 мая президент Дональд Трамп подписал закон о новом федеральном бюджете США на текущий финансовый год, неделей раньше одобренный Палатой представителей и Сенатом, в котором впервые прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии. Новый закон также обязывает министерство финансов США разработать необходимые инструкции для международных финансовых институтов, чтобы исключить возможность реализации каких-либо программ – кредитов, долгов, гарантий, нарушающих территориальную целостность и суверенитет Грузии. При этом закон запрещает оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость оккупированных грузинских регионов – Абхазии и Цхинвальского региона («Южной Осетии»).

Как пояснил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, «американским государственным учреждениям также запрещается осуществлять действия, которые направлены на поддержку оккупации этих двух регионов со стороны России». Чуть раньше, 20 апреля, исполняющий обязанности американского посла в Грузии Николас Берлинер заявил, что «позиция США по вопросу Абхазии и Южной Осетии тверда и очень ясна. Мы не признаем их независимыми странами. Мы поддерживаем суверенитет Грузии». В новом законе говорится о необходимости тесного сотрудничества Америки и Грузии, в том числе в сферах обороны и безопасности.

10 мая новозеландская радиостанция Radio New Zealand International сообщила, что островное государство Науру, признавшее «независимость» Абхазии и «Южной Осетии», теперь будет лишено американской финансовой поддержки. В сообщении подчеркивается, что США – основной финансовый донор в Азиатском банке развития, Всемирном банке, Детском фонде ООН, Всемирной организации здравоохранения и Фонде в области народонаселения ООН, оказывающие помощь Науру. Островное государство – самое маленькое в мире, находится на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана с населением 10 тысяч человек. Науру настолько маленькое, что не имеет столицы, а парламент находится в одном месте с аэропортом. Открытое 8 ноября 1798 года англичанином Джоном Фирном, Науру более тридцати лет, с 1888 года, была колонией Германии, затем стала членом Австралийского Союза.

В начале 2000 годов в Науру разгорелся политический и экономический кризис: противостояние политических группировок привело к столкновениям, а прекращение добычи фосфоритов стало причиной упадка экономики. К тому времени Россия начала экспансию в Океании – получив автоматические дипломатические отношения от СССР, с 30 декабря 1987 года посол России в Австралийском Союзе по совместительству стал послом в Республике Науру.

Вряд ли Науру можно назвать важной для Кремля страной, но для исполнения щекотливых предложений – вполне сгодилась. В 2010 году Россия выделила Науру 50 миллионов долларов на решение социальных проблем, а почему, совсем не скрывала – за признание независимости Абхазии и «Южной Осетии». 24 сентября 2014 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров и президент, он же министр иностранных дел, Науру Барон Вака подписали соглашение о безвизовом режиме. Это совсем не значит, что в Науру полетят толпы российских туристов, но формальности ради был сделан и такой шаг.

Тогда, в 2009 году, в Науру еще не знали, что их ожидает, хотя, надо полагать, из Австралии им пытались объяснить, насколько грязными являются деньги «Газпрома». Еще два островных государства – Тувалу и Вануату – поддались на уговоры Кремля и в 2011 году признали оккупированные грузинские территории, но спустя три года отказались играть в кремлевские игры. Теперь Науру оказалась в ситуации, когда вряд ли Кремль будет вкладывать столько денег, как США. А это значит, что теперь коралловый остров может отказаться от признания Абхазии и «Южной Осетии», чтобы вернуться к прежним отношениям с Вашингтоном. Две другие страны, Венесуэла и Никарагуа, – и так в изгоях у США. Их статус признавших оккупацию какое-то время будет сохраняться, если, конечно, демонстранты в Каракасе не добьются отставки президента Николаса Мадуро.

Против Венесуэлы США ввели санкции еще три года назад, продлив их в этом году. Ограничительные меры коснулись семи человек, имеющих отношение к «нарушению прав человека» в Венесуэле, среди них и прокурор Общественного министерства страны, директор национальной спецслужбы и другие. Белый дом обвинил указанных персон в нарушении прав человека, ограничении свободы слова, фабриковании уголовных дел и других преступлениях. Американцам запрещено вести с ними бизнес, собственность чиновников на территории США арестована. И, судя по всему, санкции будут продлены до тех пор, пока Каракас не откажется от поддержки оккупированных грузинских территорий.

Другая страна, поддержавшая сепаратистов, Никарагуа, попыталась защитить Венесуэлу, но в ответ никарагуанская оппозиция сама призвала США ввести санкции против режима Даниэля Ортеги. 5 апреля этого года группа конгрессменов США вновь попыталась представить в одной из палат Конгресса Акт об инвестиционных условиях Никарагуа, также известный как NICA, предусматривающий наложение санкций на правительство Даниэля Ортеги за нарушения прав человека. Теперь Никарагуа на законных основаниях попала под санкции, но уже в связи с Грузией. Что касается четвертой страны, оккупировавшей Абхазию и «Южную Осетию», – России, то она уже четвертый год под санкциями, но теперь они могут быть более жесткими, чем те, которые были введены в связи с оккупацией Крыма и войной на Донбассе.

Теперь уже марионеточные власти в Сухуми и Цхинвали подняли истерику по поводу того, что их покровителям в Кремле новый американский закон ставит условия, например, «не позднее 90 дней с момента начала действия акта, который будет касаться действий России, направленных на дальнейшее усиление оккупации сепаратистской Абхазии и Южной Осетии, включая предполагаемые годовые расходы такой оккупации». Акт содержит множество указаний на Россию, в основном – о необходимости противостояния агрессивной внешней политике Москвы. Наряду с другими мерами, документ определяет, что «необходимо выделить не менее 100 000 000 долларов в виде помощи для противостояния влиянию и агрессии России в странах Европы и Евразии». Эти средства «будут добавлены к тем суммам, которые доступны для этих стран в рамках двусторонней помощи». Сколько получит Грузия, точно не известно, но двусторонняя активность вызывает тревогу у сепаратистов.

Наконец, 9 мая Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали Соглашение между США и Грузией о безопасности секретной информации. «Соглашение является важным событием с точки зрения сотрудничества между США и Грузией в сфере безопасности, – сообщил Госдепартамент после церемонии подписания. – Оно создает правовые основания для обмена информацией в сфере разведки и, в то же время, усиливает контртеррористическое сотрудничество между США и Грузией». Соглашение также усилит совместимость Вооруженных сил Грузии с военными службами государств-членов НАТО, будет содействовать усилиям Грузии по трансформации своих Вооруженных сил, и проложит путь будущим соглашениям между США и Грузией в сфере безопасности, отмечает Госдепартамент.

После подписания в начале 2009 года Хартии о стратегическом партнерстве между США и Грузией новые отношения оказались не столько продолжением грузино-американских отношений, сколько быстрым и неожиданным для Кремля развитием. Теперь Грузия чувствует себя в большей безопасности, чем пять лет назад, когда к власти в стране пришла коалиция российского олигарха Бидзины Иванишвили.

Сотрудничество Грузии и НАТО началось с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы Partnership for Peace, и активизировалось после «Революции роз» и прихода к власти Михеила Саакашвили в 2004 году. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Тбилиси получил заверения о членстве в Североатлантическом альянсе при условии соответствия стандартам НАТО. В сентябре 2014 года в ходе саммита НАТО в Уэльсе стороны утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе. В рамках Существенного пакета 27 августа 2015 года на территории Национального учебного центра «Крцаниси» Минобороны Грузии был открыт Совместный центр тренировок и оценок Грузии и НАТО. В середине февраля в НАТО министром обороны Грузии Леваном Изория были представлены «конкретные предложения формы участия Грузии в практических мероприятиях обеспечения безопасности на Черном море».

Судя по всему, Вашингтон всерьез взялся за обуздание российской политики оккупации и аннексии территорий соседних государств. Введение в действие нового закона не только ограничит активность Кремля в построении «русского мира», но и укрепит обороноспособность нескольких постсоветских стран, прежде всего Грузии, Украины и Молдовы.

Олег Панфилов, ru.krymr.com