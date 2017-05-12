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В Москве седовласый мужчина с лопатой пытался проникнуть в Мавзолей

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  • 12.05.2017, 17:59

Загадочный посетитель заявил, что «пришел предать земле тело вождя революции».

Мужчину с лопатой в руках задержали московские полицейские на Красной площади рано утром 10 мая. Гражданин заявил, что пришел предать земле тело вождя революции Ленина.

Как стало известно «МК», чудаковатого посетителя первыми заметили сотрудники ФСО в районе 5.00. Седовласый мужчина стоял возле Мавзолея с лопатой и что-то бормотал. Когда силовики подошли поближе, то поняли, что перед ними гражданин, страдающий психическим расстройством. Мужчина пояснил, что пришел лично предать земле тело Ленина и для этой миссии он преодолел пешком много километров.

Наряд полиции переправил задержанного в ОМВД по району Китай-город, здесь установили его личность — это был 45-летний москвич. Он нес полную околесицу, поэтому в отделение вызвали бригаду медиков. А те госпитализировали пациента в специализированное психиатрическое учреждение.


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