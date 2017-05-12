Загадка на выходные: сколько весит поросенок?
- 12.05.2017, 18:09
Проверьте: по зубам ли вам задача о взвешивании парами?
Загадку публикует tut.by.
Бабушка Алисы решила определить точную массу каждого из своих пяти поросят.
В доме имелись электронные весы, но они работали без погрешности лишь в том случае, когда взвешивали товар тяжелее чем 100 кг. Поросята же весили не более пяти пудов каждый.
Смышленая Алиса подсказала бабушке, как нужно действовать. Поросят стали взвешивать парами (каждого с каждым). Получилось 10 взвешиваний. Результаты этих взвешиваний указаны на рисунке в порядке возрастания.
Определите массу самого тяжелого поросенка (в килограммах).