Загадка на выходные: сколько весит поросенок? 12.05.2017, 18:09

фото: reuters

Проверьте: по зубам ли вам задача о взвешивании парами?

Загадку публикует tut.by.

Бабушка Алисы решила определить точную массу каждого из своих пяти поросят.

В доме имелись электронные весы, но они работали без погрешности лишь в том случае, когда взвешивали товар тяжелее чем 100 кг. Поросята же весили не более пяти пудов каждый.

Смышленая Алиса подсказала бабушке, как нужно действовать. Поросят стали взвешивать парами (каждого с каждым). Получилось 10 взвешиваний. Результаты этих взвешиваний указаны на рисунке в порядке возрастания.

Определите массу самого тяжелого поросенка (в килограммах).