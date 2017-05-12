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Загадка на выходные: сколько весит поросенок?

  • 12.05.2017, 18:09
фото: reuters

Проверьте: по зубам ли вам задача о взвешивании парами?

Загадку публикует tut.by.

Бабушка Алисы решила определить точную массу каждого из своих пяти поросят.

В доме имелись электронные весы, но они работали без погрешности лишь в том случае, когда взвешивали товар тяжелее чем 100 кг. Поросята же весили не более пяти пудов каждый.

Смышленая Алиса подсказала бабушке, как нужно действовать. Поросят стали взвешивать парами (каждого с каждым). Получилось 10 взвешиваний. Результаты этих взвешиваний указаны на рисунке в порядке возрастания.

Определите массу самого тяжелого поросенка (в килограммах).


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