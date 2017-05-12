Учительница: Если начинать занятия в 9 часов, вторая смена будет до 20:00 16 12.05.2017, 18:32

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Учительница прокомментировала изменение графика работы школ «под Колю».

"Нужно нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не нужно", ― требует Александр Лукашенко, принимая кадровые решения.

Ранее, выступая с посланием, диктатор признался, что его младший сын Коля засыпает на уроках.

"Ему нужно в шесть часов проснуться! Спрашиваю: ну как на первом уроке? "Да, папа, ничего ― все спят, и я там прикорнул немножко". Говорю: "Слушай, ты же сын президента, нельзя так!". "Спать хочу!". Безобразие в школе в элементарных вещах. Почему болеют дети? Вот причина... Мы же инвалидов готовим!" ― высказывался Лукашенко.

Сейчас любая школа сама может менять график, по которому идут уроки. Это подтверждают в Минобразования. Странно, что этого не сделала школа, где учится младший сын правителя, пишет euroradio.fm.

Обычно школы на это не идут, потому что если занятия начинать позже, то вторая смена будет заканчивать уроки в восемь часов вечера! А ещё же есть факультативы и классные часы.

"Чем позже начинать, тем позже уроки закончатся. У нас 1720 учеников в школе, и если перенести начало занятий, то уроки будут у второй смены поздно вечером заканчиваться. У нас невозможно это реализовать. Дети сонные в восемь утра, правда, но все сонные в это время. Столько же лет так начинали. В маленькой школе, конечно, можно хоть в 12 начинать", ― высказывается учительница из минской школы Виктория.

В Минобразования приказ Лукашенко услышали, "вопрос прорабатывается". Здесь своя трактовка слов главы страны:

"Есть школы, которые учатся в две смены, и процесс обучения начинать в 9 поздно. Видимо, глава государства имел в виду малокомплектные школы. В деревнях, где детей нужно подвозить к школе, это целесообразно. Пока там все соберутся. А в городе администрации школ будут смотреть, с какого времени начинать", ― описывают в Минобразования.

По санитарно-эпидемиологическим нормам занятия в школе действительно лучше начинать в 9 часов. Так рекомендует Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Но, не понятно, как выполнить такую рекомендацию в школах, где учатся в две смены, а также как быть родителям, которым в девять уже нужно быть на работе.