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Литва отказалась от пассажирских ж/д-перевозок в Москву

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  • 12.05.2017, 18:40
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Литовская железная дорога отказалась от перевозок пассажиров в столицу страны-агрессора.

Литовская государственная компания Lietuvos Gelezinkeliai (Литовская железная дорога) отказалась от перевозок пассажиров в Москву. Об этом сообщает Delfi.

В компании говорят, что благодаря этому она можно экономить ежегодно €2 млн, а пассажиры и дальше смогут ездить в Россию на российских поездах.

В Lietuvos Gelezinkeliai с понедельника перестанут прицеплять вагоны к российскому поезду, который курсирует по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва.

«В трех дополнительных вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. Маршрут сохранится и в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому наши расходы сократятся», - сказал заместитель гендиректора компании Линас Баужис.

В прошлом году компания Lietuvos Gelezinkeliai перевезла в Москву и обратно почти на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.


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