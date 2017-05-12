Пара купила в Польше телевизор и трижды пыталась проехать границу 15 12.05.2017, 19:15

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Супруги трижды проходили границу, а потом и вовсе лишились телевизора.

Супруги из Минска Александр и Диана возвращались на своем Ford из Польши. В багажнике авто везли небольшие покупки: продукты, носки, обувь и самое дорогое приобретение — телевизор. Но на пропускном пункте «Берестовица» возникли проблемы, из-за которых супругам пришлось задержаться на границе на 13 часов, трижды пройти границу, а потом лишиться телевизора.

— Мы редко выезжаем за границу, были один раз на экскурсии, потом на соревновании с детьми, решили еще съездить за покупками в Польшу, пока виза есть, — рассказала tut.by Диана.

Пара купила в Польше всего по мелочи: немного продуктов, несколько пар носков, детскую и взрослую обувь и телевизор. В Беларусь возвращались через пропускной пункт «Берестовица». Около семи вечера 30 апреля Ford минчан уже находился на границе.

— То, что телевизор надо декларировать, мы знали, поэтому встали в красный коридор. Я на свое имя заполнила декларацию. При оформлении к нам подошел таможенник и сказал, что в связи с тем, что мы недавно ездили за границу, то попадаем под президентский указ № 360. Он объяснил, что если товар стоит больше 300 евро, то мы должны уплатить за него таможенную пошлину или вернуть покупку обратно в Польшу.

Телевизор стоил больше 300 евро — пошлину платить надо по закону. Поэтому супруги посовещались и решили отвезти технику в Польшу к своим знакомым. А те уже привезли бы телевизор в Минск без растаможки.

— Развернулись, чтобы ехать назад в Польшу. Но тут неожиданно испортилась машина — она начала дергаться, двигатель «троил», бензин выливался из глушителя. Мы поразмышляли и решили, что в такой ситуации ехать в чужую страну рискованно. Подумали — все же надо растаможить телевизор и въезжать в Беларусь.

Минчане в тот момент доехали только до нейтральной территории, они развернули Ford, снова заехали на пункт пропуска и встали в красный коридор. В этот раз декларацию на свое имя оформил Александр, а сотрудники таможни начали оформлять документы для уплаты пошлины на телевизор.

Фото использовано в качестве иллюстрации

— При оформлении у таможенников возник вопрос — сколько стоит телевизор? Мы хотели показать чеки из магазина, но их не оказалось. (Позже выяснится, что супруги забыли документы на польской границе, когда оформляли возврат VAT. — Прим.).

Супруги вместе с сотрудниками таможни решили поискать через интернет информацию о стоимости телевизора, однако стоимость этой модели телевизора на разных сайтах существенно отличалась. Чуть позже в кабинет зашел начальник смены и распорядился прекратить оформление телевизора.

— Он сказал, что у нас есть только один выход — увезти телевизор обратно в Польшу, мол, в Беларусь нас не пропустят. Причина отказа — отсутствие чека на товар, подтверждающий его стоимость. Я просила не разворачивать нас, объясняла, что машина сломана. Но нас никто и слушать не хотел, — эмоционально рассказывает Диана.

Женщина считает, что таможенники в этой ситуации поступили с ними незаконно — на таможне должны были оценить телевизор и рассчитать таможенные платежи. Вместо этого их вынудили уехать в Польшу. Александр написал об этом отзыв в книгу предложений на таможне. И пара на испорченной машине снова поехала в Польшу.

«Прошу вас дать ответ в письменной форме по поводу отказа от оформления и растаможки ввозимого мною телевизора» — 30 апреля написал в книге предложений на таможне Александр

На сопредельной стороне — ПП «Бобровники» супруги отыскали документы на телевизор — они просто лежали рядом с окном, где оформляется возврат НДС.

— Мы раздумывали, как же нам вернуться домой. Была бы машина исправна — поехали бы на другой пункт пропуска. Так как это было невозможно, то мы решили — раз документы на покупку найдены, попросим какого-нибудь человека, который едет в Беларусь впервые за три месяца, оформить на себя наш телевизор.

Такой человек нашелся — девушка из Украины согласилась оформить на себя телевизор. Александр и украинка поменялись местами — мужчина сел в ту машину, на которой ехала девушка, а она пересела в испорченный Ford, за рулем которого была Диана.

— Мы с мужем договорились, что он пройдет границу первым. А пока я с девушкой буду оформлять телевизор, он на белорусской стороне узнает, куда можно отогнать Ford на ремонт, чтобы мы не застряли на полпути и доехали до дома.

Александр без проблем прошел границу. А вот Диане и ее украинской знакомой, которая заполнила декларацию на себя, пришлось задержаться на несколько часов.

Фото использовано в качестве иллюстрации

Вещи из багажника Ford взвесили и оценили — их оказалось 20 кг, стоимость до 300 евро. После этого Диану попросили проехать в бокс для углубленного досмотра автомобиля.

— Я хотела позвонить мужу и сказать, что меня задержали, но таможенники запретили это делать.

Диане все же удалось тайком сообщить мужу о том, что машину загнали в бокс для досмотра. Александр хотел снова попасть в пункт пропуска, чтобы быть рядом с женой, но ему это не удалось — пешеходное движение через границу запрещено, а если въезжать пассажиром на чужой машине, то и покидать территорию надо на ней же.

— Ford в боксе не разбирали, просто досматривали личные вещи, рюкзачок с моими мелочами тоже. Я хотела выйти в туалет, но таможенник сказал, что это можно сделать, только без сумочки.

Пока шел досмотр, с гражданкой Украины около четырех часов беседовали сотрудники таможни. С девушки взяли объяснение, что телевизор на самом деле ей не принадлежит, перевозит она его по просьбе минчанки. После этого Диана письменно призналась, что телевизор ее, она объяснила, почему ей пришлось прибегнуть к помощи стороннего человека при ввозе техники.

— Таможенники сказали, что я намеренно избегала уплаты таможенных платежей. Телевизор у меня изъяли, а дело передали в суд, который и решит, как меня наказать.

Фото использовано в качестве иллюстрации

С ПП «Берестовица» Диана выехала 1 мая около 8.30, т.е. с момента первого въезда в пункт пропуска прошло более 13 часов, последний визит с досмотром занял 5 часов. Все это время Денис ждал супругу возле шлагбаума на въезд в «Берестовицу».

— На действия таможенников мы написали жалобы в Гродненскую региональную таможню и таможенный комитет. Будем писать в прокуратуру. Сейчас ждем суда — он состоится в Гродно 16 мая.

В Гродненской региональной таможне, к которой относится ПП «Берестовица», прокомментировали, что они нередко встречаются со случаями, когда граждане идут на разные уловки для того, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей. Случай с минчанами они считают одним из таких.

— Супруги трижды пытались ввезти телевизор, но каждый раз указывали в декларации разную стоимость на технику. В первый раз в декларации была указана стоимость 370 долларов США. При повторном въезде супруг женщины подал декларацию на тот же телевизор, на этот раз стоимость была 300 долларов США.

Согласно информации официального интернет-сайта магазина, в котором приобреталась техника, таможенники выяснили, что стоимость его составила 1649 злотых (около 390 евро).

— Декларант рассчитала таможенные платежи на ввозимый товар, она составила 283 рубля. Однако супружеская пара, посчитав сумму высокой, приняла решение вернуться на сопредельную территорию. В пассажирских таможенных декларациях есть соответствующие отметки.

Во время третьей попытки ввезти телевизор декларацию подала гражданка Украины. Стоимость телевизора была указана 440 долларов США.

Из-за того, что во всех трех случаях граждане давали разные объяснения, не могли определиться, кому принадлежит техника и сколько она стоит, сотрудники таможни выяснили это и приняли решение согласно закону.

Также законным было требование к Диане не разговаривать по мобильному телефону.

— На пунктах пропуска запрещено разговаривать по телефону, если это препятствует осуществлению пограничного, таможенного и иных видов контроля.

В таможне напомнили: если человек пересекает границу чаще чем раз в три календарных месяца и перевозит вещи весом более 20 кг и стоимостью больше 300 евро, то отнести их к вещам для личного пользования нельзя. В этом случае гражданин обязан уплатить пошлину или вывезти его на сопредельную сторону.

— В случае если у гражданина нет чека, подтверждающего стоимость покупки или при возникновении сомнений в достоверности документов, таможенники оценят товар на основании имеющейся у него информации — например, по каталогу или исходя из данных интернет-сайтов.