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Беларусь с 20 медалями заняла первое место на ЧМ по муай-тай

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  • 12.05.2017, 19:24
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В заключительный день почти все наши бойцы, выступавшие в финалах взрослых соревнований, выиграли золотые награды.

Белорусские бойцы с 20 медалями заняли первое место в командном зачете чемпионата мира по муай-тай, который завершается 12 мая в Минском дворце спорта, передает tut.by.

В заключительный день почти все белорусские спортсмены, выступавшие в финалах взрослых соревнований, выиграли золотые награды — Елена Лешкевич (45 кг), Диана Емельянова (свыше 75 кг), Артем Аванесов (63,5 кг), Дмитрий Варец (67 кг), Дмитрий Валент (81 кг), Евгений Волчёк (86 кг), Денис Гончеронок (91 кг).

Серебряную медаль получила Людмила Числова (48 кг), золото здесь завоевала представительница Таиланда Конлак Супгисара.

Пробился в финал и Вадим Васьков (71 кг), однако из-за травмы он не вышел на финальный поединок и получил серебряную медаль.

Ранее обладателями бронзовых медалей стали представители Беларуси Сагиф Гасанов (51 кг), Николай Сведомский (54 кг), Андрей Герасимчук (свыше 91 кг), Вероника Соболь (67 кг), Мария Белуш (до 75 кг).

В молодежной категории (до 23 лет) золотыми медалистами стали Максим Петкевич (63,5 кг) и Дмитрий Филиппов (71 кг). Серебряные награды завоевали Роман Довнар (67 кг), Карен Тумасян (81 кг) и Владислав Шедко (свыше 91 кг), бронзовым призером стал Артем Винник (60 кг).

Как уже сообщалось, на домашнем чемпионате мира из-за травмы не смог выступить многократный чемпион планеты Андрей Кулебин (71 кг).

В четвертьфинале выбыл из борьбы за награды 11-кратный чемпион мира Виталий Гурков (75 кг), по очкам уступивший португальцу Диого Каладо, который в итоге стал серебряным медалистом, в финале проиграв россиянину Ивану Григорьеву.


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