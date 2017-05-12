В апреле в Беларуси подорожала картошка

В апреле в Беларуси подорожала картошка1
- 12.05.2017, 19:58
В апреле продукты подорожали на 0,8%, непродовольственные товары - на 0,2%, а платные услуги - на 1%.
По данным Белстата, в апреле инфляция составила 0,7%. При этом продукты подорожали на 0,8%, непродовольственные товары - на 0,2%, а платные услуги - на 1%.
С начала года инфляция в стране составила 2,4%. Если так пойдет и дальше, то к концу года мы будем иметь инфляцию в 7,2%, что ниже 9%, которые запланировало правительство, пишет kp.by.
Лидерами по подорожанию в апреле оказались свежие помидоры, картофель и капуста. Поднялась цена на мобильную связь на 8,24%. На 10% подорожали бананы.
Больше всего подешевели виноград, сладкий перец и чеснок, а еще на 3,85% снизились в цене билеты на самолет.
Что подорожало?
- помидоры - 35,14%
- картофель - 29,01%
- капуста - 24,7%
- лук репчатый - 18,49%
- мужские босоножки, сандалеты из натуральной или искусственной кожи - 15,01%
Что подешевело?
- виноград - 17,89%
- перец сладкий - 13,59%
- чеснок - 6,29%
- огурцы свежие - 5,12%
- мужские полуботинки, кожаные туфли - 5,03%