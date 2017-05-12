AP: В налоговых документах Трампа нет данных о доходах из российских источников 1 12.05.2017, 20:06

Президент США неоднократно заявлял ранее, что у него нет никаких деловых связей с Россией.

Данных о "доходах любого типа из российских источников" нет в налоговых документах президента США Дональда Трампа за последние 10 лет. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на "работающего на Трампа юриста", передает ТАСС.

Что в письме

В послании указывается, что президент США - "единоличный или основной собственник более 500 отдельных организаций", т.е. компаний и фирм. Их налоговая документация "не отражает", во-первых, "никаких доходов любого типа из российских источников"; во-вторых, "никакого долга" самого Трампа или его компаний "перед российскими кредиторами"; в-третьих, "никаких инвестиций со стороны российских лиц или организаций в акционерный капитал" компаний Трампа; в-четвертых, "никаких акционерных или долговых инвестиций в российские организации" со стороны самого Трампа или его компаний.

Сделана оговорка, что сказанное верно "за немногими исключениями". Они тут же и перечислены и тоже пронумерованы. Во-первых, это доход от конкурса "Мисс Вселенная" 2013 года, проводившегося в Москве; доход этот "составлял существенную часть общей суммы в $12,2 млн иностранных доходов данного проекта за тот год". Во-вторых, это доход от продажи в 2008 году "одному из российских миллиардеров" за $95 млн недвижимости, которую организация Трампа "приобрела в 2005 году приблизительно за $41 млн".

В-третьих, по словам юристов, "представляется вероятным", что за отчетные годы россияне приобретали у компаний Трампа "в обычном порядке" различные товары и услуги - от мест в гостиницах до "раундов игры в гольф", книг, сувениров и т.п.

В отношении "этого последнего исключения суммы несущественны" и отдельно в налоговой документации не отражаются, поясняют юристы.

Для кого письмо

Трамп давно заявляет, что у него нет никаких деловых связей с Россией. Но его политические противники в ответ требуют, чтобы он обнародовал свои налоговые декларации. Теперь, как пишет агентство AP, "Трамп, по словам Белого дома, поручил своим юристам составить письмо по запросу сенатора-республиканца из Южной Каролины Линдси Грэма". Тот "возглавляет в Конгрессе один из комитетов, расследующих предполагаемое вмешательство России в прошлогодние выборы" в США, поясняет американское агентство.