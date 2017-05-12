Как «тунеядка» пыталась устроиться на общественные работы 4 12.05.2017, 20:24

Устроиться оказалось не так просто.

В конце марта у белорусских безработных якобы появилась дополнительная возможность заработка: Комитет по труду и социальной защите населения предложил так называемым тунеядцам устраиваться на общественные работы. Заработок обещали небольшой – до 10-12 BYN в день, но в условиях безработицы и эти деньги могли бы стать для многих спасением. Однако, устроиться оказалось не так просто, пишет журналистка «Белсата».

Центр занятости Первомайского района. Люди медленно перемещаются из одной очереди в другую со своими бумажками.

В Первомайском центре занятости с утра атмосфера действительно тунеядская. Возле каждого кабинета специалистов по приему граждан – очередь в несколько человек, но все движется очень медленно. После прогулки в утреннем рабочем настроении по Логойскому тракту, где стучат трамваи, несутся машины, и люди маршируют в ритме «по делам», здесь, кажется, на входе включается замедленная запись.

Всего в помещении центра 20 человек. Сидим в очередях, кто-то неподвижно, глядя в пол, кто-то читает книгу, другие копаются в телефонах. Несколько человек сидят за компьютерами с банком вакансий, но не более 15 минут, так как больше нельзя – так указано на мониторах.

За компьютером можно также посмотреть вакансии. Там существует специальный каталог.

Люди здесь разные, молодежи немного. Вот парень лет двадцати, с кипой бумажек, нетерпеливо стучит каблуком по полу, по-видимому, спешит, а здесь все так медленно. Вот седой мужчина, внимательно и старательно всматривается в компьютер. В основном здесь – мужчины и женщины более зрелого возраста, выглядят аккуратно, хорошо, устало.

В ожидании приема люди занимаются кто чем. Разговаривают мало.

Есть и другой контингент – со спитыми, помятыми лицами, в одежде, одетой как попало, грязной и не по сезону. Они собираются друг возле друга, о чем-то разговаривают. Но их немного.

Рядом женщины обсуждают, что работу сейчас найти очень трудно, предложений мало. А если обращаться к агентствам по поиску работы, то это очень дорого.

«90 рублей надо заплатить сразу и никаких гарантий» – «90 рублей? Это 900 тысяч на старые?»

Медленным широким шагом в помещение заходит высокий мужчина лет 40, в кожаной куртке и джинсах. От мужчины доносится музыка: «ой, ой, ты будешь мой», – то ли плеер, то ли телефон включен просто на громкую связь, без наушников. Он постучал в дверь, возле которой никого не было, толкнул ее плечом – не поддалась, пошел, «все равно ты будешь мой».

Газета объявлений о вакансиях в Минске. В полдень принесли стопку свежих номеров.

За два часа, которые оставались до обеда, к специалисту попали трое человек, в том числе и я.

-Здравствуйте, я хочу устроиться на общественные работы. Я читала в новостях, что теперь это можно сделать, не становясь на учет как безработный.

Специалист по приему граждан стала всматриваться в меня, будто я не существую, а снюсь ей.

-Где это вы такое прочитали? Знаете, в интернете много что пишут. Как это вы хотите устроиться на общественные работы?

Объясняю специалисту по приему граждан, что Комитет по труду и социальной защите пообещал всем тунеядцам, что можно поработать на общественных работах по срочным договорам в отраслях сельского хозяйства, благоустройства территорий, строительства, сортировки мусора и других. Для этого достаточно прийти в свой центр занятости с паспортом, где должны выдать направление на работу – и можно ехать. Заранее становиться на учет в центре занятости необязательно. По крайней мере, так рассказывала в конце марта сотрудница Комитета на горячей линии Мингорисполкома + 375173698829.

-Пойду уточню у коллег, – говорит специалист по приему граждан.

Через несколько минут она вернулась.

— Нет, вы знаете, вот наши специалисты также читали такое на сайте, но на самом деле такого нет. Даже если бы было, все равно это надо делать через регистрацию.

Из общественных работ, которые предлагает Первомайский центр занятости через регистрацию, есть только тяжелая физическая работа – «Ремавтодор», берут туда только мужчин, более того, только с квалификацией. Что касается сельскохозяйственных работ, то была набрана одна бригада в марте – они собирали камни, готовили поля к засеву. И то, туда взяли людей из списков безработных, стоящих на учете. Других направлений обещанных общественных работ здесь не предлагается.

Центр занятости Первомайского района. Доски объявлений, об общественных работах для тунеядцев информации нет.

Мой прием, по-видимому, был самым быстрым за все это медленное утро: до обеда оставалось еще минут десять, и парень с кипой бумажек безнадежно смотрел мне вслед, когда я заходила в кабинет, а тут спохватился и успел вскочить туда до обеда. Все остальные остались ждать.

Никаких объявлений о возможности заработка для тунеядцев на стендах центра занятости. В «Ремавтодор» меня не возьмут. На новый запрос на горячей линии Мингорисполкома повторили ту же информацию, что и месяц назад:

«Да, можно устроиться на общественные работы, обращайтесь в отдел трудоустройства по месту своего жительства, вам дадут направление. Становиться на учет не нужно. Вас зарегистрируют, если вы обратитесь, ваше обращение», – объясняют на горячей линии.

После сообщения, что в центре занятости сказали, что это невозможно, сотрудница Комитета ответила:

«Я не могу сказать вам по вашему району, значит, больше рабочая сила не требуется. Все может быть, так как банк вакансий формируют они, и они лучше знают, есть места или нет. Пошло широкое информирование, по этой причине пошли люди, и нет мест».

Но с утра в Первомайском центре занятости мне признались, что с такой просьбой к ним за все это время я обратилась первая.