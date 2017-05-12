Кобяков хочет продавать мороженое в Китай 21 12.05.2017, 20:31

Андрей Кобяков

Фото: Виктор Толочко

Чиновник уверен, что китайцы полюбят белорусское мороженое.

Китайский рынок является перспективным для поставок белорусского мороженого. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков, который 12 мая ознакомился с модернизацией СОАО «Морозпродукт» в Пуховичском районе Минской области, сообщает БелТА.

Премьер отметил, что «Морозпродукт» после модернизации успешно работает. Там установили новые линии, на предприятии освоен выпуск новых продуктов.

По словам Кобякова, в России снизился рынок для поставок этого предприятия. Но он заявил, что продукцию можно поставлять в Европу и Южную Америку. Одним из стратегических направлений руководитель правительства назвал Китай. «Там реально эти изделия могут быть востребованы», — предположил чиновник.