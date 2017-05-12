Доехать до ворот: Беларусь сыграет с Францией 4 12.05.2017, 20:45

Сегодня в 21:15 сборная Беларуси сыграет с командой Франции в рамках ЧМ-2017.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис огласил состав команды на матч ЧМ-2017 с командой Франции, передает «Прессбол».

Матч начнется в 21.15.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов (А) — Лисовец, Когалев — Ковыршин — С.Костицын; Хенкель — Шинкевич, Шарангович — Лингле — Павлович (А); Евенко — Воробей, Демков — Стась (К) — Кулаков; Стефанович, Дрозд, Карабань, Волков.

Франция: Юэ (Арди); Экефей (А) — Овитю, Бельмар (А) — Руссель — С.Да Коста; Манавьян — Беш, Трей — Т.Да Коста — Флери; Дам Малька — Жаниль, Дуэй — Менье (К) — Перре; Ро, Ритц, Реш, Клеро, Ламперье.