У жительницы Барановичей в пустующей квартире счетчики накрутили почти 80 кубов воды 2 12.05.2017, 20:52

Жилье, доставшееся по наследству, пустует уже около 11 лет.

Женщина с семьей живет в микрорайоне Дубово, а на улице Энтузиастов, 42 у нее с братом есть квартира, которая досталась им по наследству от родителей. Жилье, по словам женщины, пустует уже около 11 лет. Ирина приходит в квартиру несколько раз в месяц – проверить, все ли в порядке, снять показания счетчиков. Ее брат, который работает дальнобойщиком, бывает там еще реже – приезжает помыться и отдохнуть после рейсов, пишет intex-press.by.

В декабре прошлого года водомеры в квартире на улице Энтузиастов за месяц «накрутили» почти 80 кубов воды. Произошло это через месяц после того, как старые счетчики воды забрали на поверку, а на их место поставили другие.

– Я присела от удивления, – рассказывает Ирина. – Таким количеством воды я могла бы катки во всем микрорайоне залить! В октябре, когда в квартире мы делали ремонт и надо было много воды, счетчики накрутили 14 кубов, а тут квартира пустовала, и 80 кубов! Откуда?

Работники «Водоканала» забрали счетчики на поверку, а Ирине поставили другие.

К удивлению женщины, поверка показала, что водомеры, показавшие за месяц расход 75 кубов холодной и двух кубов горячей воды, исправны. Кстати, чтобы из крана вытекло 77 кубов воды, его надо не закрывать почти трое суток.

Заплатить за воду Ирине надо было 77 рублей.

– То есть мне надо оплатить воду, которой никто не пользовался, – возмущается она.

Платить Ирина не стала и написала письмо в Администрацию Президента и Брестское областное ЖКХ с просьбой разобраться в ситуации. В Администрации Президента письмо Ирины переадресовали в Барановичский горисполком, а в Брестском областном ЖКХ ответили, что, судя по тому, что поверка была проведена по всем нормам и требованиям, водомеры исправны.

– Когда я пришла на прием по своей жалобе в Барановичский горисполком, мне сказали, что мои претензии необоснованы, и также сослались на результаты поверки, – рассказывает Ирина.

По словам женщины, сейчас в квартире по-прежнему постоянно никто не живет – туда иногда заезжает ее брат и приходит она сама. Водомеры «накручивают» максимум три куба воды, их Ирина оплачивает. Платить за 77 кубов, которые показали счетчики в декабре, она не собирается. В ближайшее время Ирина намерена обратиться со своей проблемой к министру ЖКХ.

– Это уже дело принципа, – говорит женщина.

На что можно потратить 80 кубов воды

– около 516 ванн наполнить водой;

– 889 раз принять 10-минутный душ;

– 13,3 тысячи раз слить воду из бачка для унитаза.

Напомним, похожая ситуация с водомерами произошла летом прошлого года у жителя Барановичей Дмитрия. После замены счетчиков он заметил, что расход воды в его квартире увеличился почти в два раза. Мужчина провел эксперимент: набирал горячую воду в мерное ведро, ждал, когда счетчик покажет 10 использованных литров, и закрывал кран. В ведре было всего 7 литров. С холодной водой результат был похожим: 10 литров Дмитрий использовал по счетчику, 8 литров было в ведре. Но проверка показала, что счетчики исправны! Несмотря на это, их заменили на новые, а Дмитрию пообещали сделать перерасчет. Поверив, что деньги ему действительно вернут, мужчина написал расписку, что претензий к «Водоканалу» не имеет. А через какое-то время специалисты «Водоканала» сообщили Дмитрию, что делать перерасчет не будут.