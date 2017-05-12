В субботу в Беларуси будет до 18 градусов тепла 12.05.2017, 21:35

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13 мая в Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом агентству БелТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет восточный, 3-8 метров в секунду, днем по югу порывами до 14 метров в секунду.

Ночью столбик термометра будет показывать от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, по юго-западу — до 7 выше нуля. Днем прогнозируется +12... +18 градусов.