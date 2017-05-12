Хакеры атаковали РФ, Украину и еще более 10 стран

Хакеры атаковали РФ, Украину и еще более 10 стран5
- 12.05.2017, 21:40
Различные учреждения в целом ряде стран подверглись массированной хакерской атаке с требованием выкупа.
Различные учреждения в целом ряде стран в пятницу, 12 мая, подверглись массированной хакерской атаке с требованием выкупа. Наибольшее количество угроз было обнаружено в России, на втором месте - Тайвань, далее - Испания, Украина и еще 10 стран, сообщает в Twitter исследовательская компания MalwareHunterTeam, передает «Немецкая волна».
The most affected country until now: Russia.— MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) 12 мая 2017 г.
Spain is just the third...
cc @BleepinComputer @demonslay335 @Seifreed @bartblaze @GossiTheDog pic.twitter.com/qHpHWmuNin
В компьютерные системы была внедрена вредоносная программа WannaCry, вымогающая деньги за разблокирование. В Европе были атакованы десятки организаций. Эксперт по кибербезопасности Кевин Бомонт заявил в интервью британской медикомпании ВВС, что по масштабам атака носит беспрецедентный характер.
В Великобритании вышли из строя компьютерные системы во многих больницах. В Лондоне, Ноттингеме, Берби и других городах Англии и Шотландии некоторые медицинские учреждения посоветовали пациентам временно не обращаться за помощью за исключением экстренных случаев. Среди медицинских центров, работу которых осложнили перебои - две крупнейшие больницы Лондона - Royal London Hospital и St.Bartholomew's.