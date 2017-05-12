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Хакеры атаковали РФ, Украину и еще более 10 стран

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  • 12.05.2017, 21:40

Различные учреждения в целом ряде стран подверглись массированной хакерской атаке с требованием выкупа.

Различные учреждения в целом ряде стран в пятницу, 12 мая, подверглись массированной хакерской атаке с требованием выкупа. Наибольшее количество угроз было обнаружено в России, на втором месте - Тайвань, далее - Испания, Украина и еще 10 стран, сообщает в Twitter исследовательская компания MalwareHunterTeam, передает «Немецкая волна».

В компьютерные системы была внедрена вредоносная программа WannaCry, вымогающая деньги за разблокирование. В Европе были атакованы десятки организаций. Эксперт по кибербезопасности Кевин Бомонт заявил в интервью британской медикомпании ВВС, что по масштабам атака носит беспрецедентный характер.

В Великобритании вышли из строя компьютерные системы во многих больницах. В Лондоне, Ноттингеме, Берби и других городах Англии и Шотландии некоторые медицинские учреждения посоветовали пациентам временно не обращаться за помощью за исключением экстренных случаев. Среди медицинских центров, работу которых осложнили перебои - две крупнейшие больницы Лондона - Royal London Hospital и St.Bartholomew's.


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